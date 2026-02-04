Vialidad Nacional refuerza la seguridad en la Ruta Nacional 60 con la reposición de señales

Vialidad Nacional, bajo la coordinación operativa del personal de la División Conservación del 11° Distrito Catamarca, ha dado inicio a un plan integral de trabajos de reposición y renovación de señales verticales sobre la Ruta Nacional 60. Las tareas se concentran específicamente en el tramo comprendido entre Casa de Piedra y San Martín, abarcando una extensión total de 52 kilómetros donde la infraestructura vial requería una intervención inmediata para garantizar los estándares de servicio del organismo.

Esta intervención técnica no solo responde al desgaste natural de la infraestructura, sino que atiende una problemática creciente de seguridad derivada de factores externos. Las labores desarrolladas por el personal nacional incluyen la colocación de carteles faltantes, que han desaparecido producto de hechos de vandalismo o robo, así como la sustitución de toda aquella señalética que se encontraba deteriorada por el lógico paso del tiempo y las constantes inclemencias climáticas que afectan a la región. De esta manera, el operativo busca devolver al corredor su capacidad informativa plena, esencial para la navegación terrestre segura.

La importancia estratégica de estas tareas radica en el impacto directo sobre las condiciones de seguridad vial y transitabilidad. La señalización vertical constituye un componente crítico para quienes circulan por la ruta, ya que proporciona información anticipada y esencial sobre la presencia de curvas, pendientes y las condiciones generales de conducción en cada sector.

Al restablecer estos elementos informativos, se optimiza la respuesta del conductor ante las variantes del camino, reduciendo los márgenes de riesgo en una arteria que soporta un flujo constante de vehículos livianos y pesados.

Es necesario destacar que la Ruta Nacional 60 posee una relevancia singular en la geografía del transporte, siendo la más extensa de toda la red troncal en la provincia de Catamarca. Con más de 553 kilómetros de recorrido, su trazado une el límite con Córdoba con el Paso Internacional de San Francisco, en la frontera con la República de Chile.

Esta ruta constituye un eje de conexión fundamental para numerosas localidades catamarqueñas y representa la vinculación directa de la provincia con el centro del país. Los trabajos realizados entre Casa de Piedra y San Martín aseguran la operatividad de un tramo clave dentro de este corredor bioceánico, motor del desarrollo regional y el comercio internacional.