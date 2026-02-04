Gestación y prevención: la vacuna gratuita que frena la bronquiolitis

Desde principios de enero, se lleva a cabo en todo el país la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una iniciativa sanitaria estratégica para fortalecer la inmunidad de los recién nacidos. El objetivo central es que los bebés cuenten con defensas propias desde su primer día de vida, logrando una protección que se anticipa a la mayor circulación del virus durante la temporada invernal.

El Ministerio de Salud de la provincia ha reafirmado que esta vacuna es una herramienta clave para la protección de la primera infancia. Al transferir anticuerpos durante la gestación, se reduce drásticamente el riesgo de hospitalizaciones por infecciones respiratorias graves en lactantes, asegurando un entorno más seguro para su desarrollo inicial.

Requisitos y alcances del esquema sanitario

La eficacia de esta inmunización reside en su capacidad para proteger a los niños contra la bronquiolitis y neumonía grave hasta los 6 meses de edad. Este recurso de salud pública se gestiona bajo criterios de accesibilidad y rigor técnico para garantizar una cobertura efectiva:

Población objetivo: Personas embarazadas que se encuentren específicamente entre las semanas 32 y 36 de gestación.

Acceso al servicio: La vacunación es totalmente gratuita y no requiere la presentación de una orden médica.

Documentación: Es indispensable que las personas gestantes concurran con el certificado médico que acredite de forma clara las semanas de embarazo.

Compromiso con la salud pública

Al consolidar la vacunación como un eje fundamental para la prevención de enfermedades, el Estado busca no solo proteger la salud individual de cada recién nacido, sino también disminuir la incidencia de patologías severas en la comunidad. La implementación de esta política reafirma el compromiso con la protección de la primera infancia, ofreciendo una respuesta sanitaria sólida y gratuita ante las amenazas respiratorias estacionales.