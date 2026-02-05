Puertas abiertas: CATA amplía sus horarios y suma los feriados

En una apuesta por fortalecer el vínculo entre la sociedad y las nuevas expresiones creativas, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia de Catamarca ha oficializado una importante modificación en la dinámica de atención del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA).

A partir del mes de febrero, este espacio de vanguardia dejará atrás su esquema anterior para implementar una franja horaria extendida, una medida diseñada para democratizar el acceso a las propuestas culturales y tecnológicas que definen la identidad del centro.

El CATA, que funciona en el corazón de la capital provincial, precisamente en Sarmiento 613, se ha consolidado en el último tiempo como un polo fundamental de experimentación sensorial. Su propuesta articula de manera armónica el arte local con la innovación técnica, ofreciendo a los visitantes experiencias inmersivas que reflejan el desarrollo cultural de la provincia. Con esta ampliación de horarios, el Ejecutivo busca que tanto los residentes habituales como los turistas que visitan la región cuenten con mayores facilidades para recorrer sus instalaciones.

Detalles de la nueva atención y accesibilidad

La reestructuración horaria del centro asegura ahora una cobertura integral durante toda la semana, incluyendo jornadas clave para el sector turístico y recreativo. De lunes a viernes, el espacio operará en un esquema de doble turno, abriendo sus puertas de 9 a 14 hs y retomando la actividad de 15 a 20 hs. Esta división permite que la oferta tecnológica del centro esté disponible tanto en horarios administrativos como en la franja vespertina.

Además, una de las novedades más relevantes de esta nueva etapa es la incorporación de horarios fijos durante los sábados, domingos y feriados, días en los que el público podrá asistir en el horario de 17 a 21 hs. Cabe destacar que el acceso a todas las actividades y exhibiciones que se desarrollan en el edificio de Sarmiento 613 se mantiene bajo la modalidad de entrada libre y gratuita, reafirmando el carácter público y abierto de la institución.

Esta iniciativa no solo busca incrementar el flujo de visitantes, sino también posicionar al CATA como un eslabón clave en la oferta de turismo cultural de Catamarca, brindando una opción de calidad que combina el acervo artístico provincial con las últimas tendencias en tecnología aplicada.