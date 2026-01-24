Clima de hoy en Catamarca: alerta por tormentas y máximas de 31°C

El reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado 24 de enero de 2026 dibuja un escenario complejo para los habitantes de la provincia. En un contexto donde el rigor del verano suele no dar tregua, la jornada se perfila bajo el signo de la inestabilidad atmosférica, obligando a ciudadanos y autoridades a seguir de cerca la evolución de los mapas de radar.

El comportamiento térmico: entre el alivio y el rigor

La jornada comenzará con una atmósfera cargada de humedad, estableciendo una temperatura mínima de 23 grados. Este registro inicial sugiere una mañana templada pero pesada, característica de los sistemas que preceden a los fenómenos de precipitación en la región.

A medida que el sol avance, aunque filtrado por la cobertura nubosa, se espera que el termómetro ascienda de forma constante hasta alcanzar una máxima de 31°C. Si bien esta cifra se mantiene dentro de los parámetros estacionales, la combinación con los factores de humedad ambiental podría elevar la sensación de incomodidad antes de la llegada de los cambios previstos para la segunda mitad del día.

El despliegue de la nubosidad y el cambio de ciclo

Durante la franja matutina, el panorama celeste estará dominado por un cielo mayormente nublado. Según el análisis del SMN, no se prevén cambios bruscos ni fenómenos de relevancia durante las primeras horas, lo que permitirá un desarrollo normal de las actividades al aire libre, aunque bajo una luz tamizada por los estratos nubosos.

Sin embargo, esta aparente calma es el preludio de una transformación en la dinámica del aire. Los datos técnicos recolectados para este 24 de enero indican los siguientes puntos clave sobre la evolución del tiempo:

Estado del cielo (Mañana): Predominio de nubosidad densa sin variaciones drásticas en la presión o el viento.

Condiciones generales: Atmosfera catalogada como "algo inestable" en todo el territorio provincial.

Ventana de riesgo: La transición hacia la inestabilidad severa se sitúa específicamente en los turnos de la tarde y la noche.

El pronóstico de precipitaciones: Alerta por tormentas aisladas

El punto de mayor atención radica en el pronóstico extendido hacia el final del día. El Servicio Meteorológico Nacional ha sido enfático al señalar que, hacia la tarde y la noche, el sistema evolucionará hacia la formación de tormentas aisladas.

Este fenómeno no se distribuirá de manera uniforme, pero su potencial de ocurrencia es significativo. Se ha establecido una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%, un porcentaje que, en términos meteorológicos, representa una posibilidad concreta de descargas eléctricas y lluvias localizadas que podrían alterar el cierre de la jornada sabatina.

En definitiva, la provincia se enfrenta a un día donde la previsión y la cautela deberán ser las normas. La estabilidad de la mañana será reemplazada por una noche incierta, marcando un capítulo más en el comportamiento errático de este verano de 2026.