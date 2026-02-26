Operativo de emergencia en Aconquija: Vialidad Provincial interviene la Ruta N°48 por un hundimiento de calzada

La infraestructura vial del departamento Andalgalá se encuentra bajo una intervención de carácter crítico y urgente. La Dirección Provincial de Vialidad ha informado la continuidad y profundización de los trabajos operativos sobre la Ruta Provincial N°48, específicamente en el sector afectado por una anomalía estructural en la localidad de Yunka Suma, distrito de Aconquija. Esta acción institucional responde a una contingencia mayor detectada en la cinta asfáltica, donde un hundimiento de calzada de proporciones considerables ha obligado a desplegar un dispositivo de emergencia para garantizar la seguridad de los usuarios y la integridad de la vía.

La naturaleza de la falla detectada en la localidad de Yunka Suma ha requerido una respuesta multidisciplinaria que trasciende el bacheo tradicional. Actualmente, las tareas no se limitan exclusivamente a la superficie de la ruta, sino que se centran en la infraestructura hídrica subyacente, la cual se ha identificado como un factor determinante en la estabilidad del terreno. Para abordar esta problemática de raíz, la Dirección Provincial de Vialidad se encuentra ejecutando la instalación de un bypass en la cañería de agua. El propósito de esta maniobra técnica es resolver los inconvenientes detectados en el sistema de conducción de fluidos y, simultáneamente, permitir el avance hacia una solución técnica definitiva que evite futuros desplazamientos de suelo o socavamientos.

Estas labores de alta complejidad se llevan adelante de manera conjunta con personal de la Municipalidad de Aconquija, reflejando un esfuerzo coordinado en el marco de las acciones preventivas dispuestas tras registrarse la anomalía en este tramo específico. La colaboración entre el organismo provincial y la comuna local permite optimizar el uso de maquinaria y recursos humanos, acelerando los tiempos de respuesta ante una situación que afecta directamente la conectividad de la zona.

Análisis de causas y rehabilitación de calzada

Más allá de la reparación inmediata de la tubería, el organismo vial ha movilizado a sus equipos técnicos especializados hacia la zona de conflicto para realizar un peritaje exhaustivo. Estos profesionales se encuentran realizando los estudios correspondientes para determinar con precisión científica las causas que originaron el hundimiento. El diagnóstico certero es un paso ineludible para establecer cuáles serán las intervenciones necesarias que aseguren una correcta rehabilitación de la calzada, evitando que las futuras reparaciones sufran el mismo destino debido a una inestabilidad del terreno no tratada.

La complejidad geológica de la zona de Aconquija exige que estos estudios analicen la composición del suelo y el impacto de la humedad en la base de la ruta. Solo una vez que concluyan estas evaluaciones técnicas, se podrá continuar con las obras previstas que permitan restablecer las condiciones estructurales de la traza, asegurando que la rehabilitación no sea meramente estética sino estructuralmente sólida.

Estado del tránsito y medidas preventivas

Dada la magnitud del hundimiento y la presencia de equipos pesados trabajando en el centro de la ruta, las autoridades han sido terminantes respecto a las restricciones de circulación. El corte en el sector afectado es total, impidiendo el paso de cualquier tipo de vehículo para proteger tanto a los operarios como a los viajeros. Esta medida de fuerza mayor se mantendrá vigente de forma ininterrumpida hasta que concluyan las evaluaciones de los especialistas y se avance en las fases de obra que devuelvan las condiciones seguras de transitabilidad al segmento de Yunka Suma.

Ante esta situación de interrupción absoluta del paso, se extiende una solicitud formal y urgente a todos los conductores y transportistas que utilizan habitualmente esta vía para que opten por utilizar rutas alternativas de manera preventiva. Asimismo, se recalca la necesidad de respetar la señalización preventiva instalada en la zona para evitar accidentes o maniobras peligrosas cerca del área del hundimiento. La Dirección Provincial de Vialidad continúa trabajando de forma intensiva para garantizar la seguridad de quienes transitan por las rutas provinciales, priorizando la vida de los ciudadanos por sobre la urgencia de la circulación.