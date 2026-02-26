Hacienda confirmó el cronograma de pagos para la Administración Pública y Docentes

En un contexto donde la previsibilidad económica resulta fundamental para el personal estatal, el Ministerio de Hacienda y Obra Pública ha formalizado el esquema de pagos para el cumplimiento de las obligaciones salariales. A través de un anuncio oficial, la cartera económica detalló que el cronograma de acreditación de haberes correspondientes al mes de febrero de 2026 se ejecutará de forma escalonada durante la primera semana del mes entrante.

Esta disposición administrativa alcanza a la totalidad de los empleados de la Administración Pública provincial, así como al cuerpo de Docentes, asegurando que los fondos estén disponibles en las cuentas bancarias de acuerdo con el orden establecido por las autoridades financieras del Gobierno.

Cronograma de acreditación de haberes

El cumplimiento de este calendario de pagos se ha organizado en dos jornadas consecutivas, permitiendo un flujo ordenado en el sistema bancario y garantizando el acceso a los salarios devengados en el segundo mes del año.

Los días estipulados para la percepción de los haberes son los siguientes:

Jueves 5 de marzo: En esta jornada se realizará la acreditación para todos los agentes pertenecientes a los diferentes Organismos de la Administración Pública provincial .

Viernes 6 de marzo: El cronograma concluirá con la acreditación de los salarios correspondientes al sector de los Docentes.

Previsibilidad y gestión administrativa

La definición de este cronograma por parte del Ministerio de Hacienda y Obra Pública busca otorgar certeza a los trabajadores del Estado sobre la disponibilidad de sus ingresos. Al establecer fechas precisas para cada sector, se facilita la planificación financiera de las familias vinculadas al sector público catamarqueño.

La administración de los recursos destinados a los salarios de febrero de 2026 refleja el compromiso institucional de cumplir con los plazos previstos, asegurando que tanto el personal administrativo de los diversos organismos como los profesionales de la educación cuenten con sus haberes dentro del primer decenio del mes de marzo.