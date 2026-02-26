Urgencia neonatal: OSEP movilizó un avión sanitario por un caso grave

El sistema de salud pública y la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) demostraron este jueves la importancia de la celeridad y la logística de avanzada ante casos de riesgo de vida inminente. En las primeras horas de la mañana, se activó un protocolo de emergencia para el traslado de un afiliado recién nacido, cuya condición clínica exigía una intervención tecnológica y profesional que solo centros de máxima complejidad nacional pueden ofrecer.

El paciente, un pequeño afiliado con apenas una semana de vida, se encontraba bajo observación constante en el servicio de Neonatología de la Maternidad Provincial "25 de Mayo". Tras una evaluación exhaustiva, el equipo médico de dicha institución determinó que el cuadro clínico del menor presentaba una gravedad que superaba las capacidades de soporte local.

El diagnóstico que motivó la urgencia es un hemangioma bilateral grave, una patología que, por su ubicación y naturaleza en un paciente de tan corta edad, requiere un abordaje multidisciplinario. Ante la evolución de los síntomas y la fragilidad del neonato, los profesionales de la Maternidad Provincial tomaron la decisión crítica de solicitar la derivación de urgencia a un centro de referencia nacional, activando de inmediato los mecanismos de coordinación con la obra social para garantizar el traslado.

El operativo comenzó a gestarse internamente en la OSEP, coordinando los permisos y la logística necesaria para asegurar que el trayecto no representara un riesgo adicional para la estabilidad del bebé. La ruta sanitaria se inició en el servicio de Neonatología de la Maternidad Provincial "25 de Mayo", desde donde el pequeño fue movilizado hacia el Aeropuerto "Felipe Varela". Allí aguardaba el avión sanitario perteneciente a la flota de la Provincia, equipado con la tecnología necesaria para mantener el soporte vital durante el vuelo.

El despegue se produjo en la mañana de este jueves bajo condiciones de estricta supervisión médica. La aeronave se dirigió directamente hacia el Aeropuerto de San Fernando, en la Provincia de Buenos Aires, cuya ubicación estratégica permitió un rápido enlace con el cordón sanitario terrestre. La elección de este medio de transporte aéreo fue fundamental para reducir drásticamente los tiempos de tránsito, un factor que resulta determinante cuando se trata de patologías pediátricas de esta envergadura.

Una vez que la aeronave aterrizó en Buenos Aires, el dispositivo de seguridad continuó mediante un traslado en ambulancia de alta complejidad, la cual completó el trayecto final hacia el Hospital de Pediatría S.A.P. Garrahan, situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este centro asistencial es reconocido internacionalmente por poseer la infraestructura y los especialistas necesarios para tratar casos de hemangioma bilateral que requieren intervenciones de alta especificidad.

Allí, el recién nacido podrá acceder a un tratamiento de mayor complejidad, diseñado específicamente para revertir su cuadro y asegurar un desarrollo saludable bajo el cuidado de los máximos referentes en pediatría del país. Este operativo no solo resalta la capacidad técnica de la Maternidad Provincial "25 de Mayo" para el diagnóstico oportuno, sino también la eficiencia de la OSEP en la gestión de recursos críticos. La sinergia entre los equipos médicos, los pilotos del avión sanitario y las autoridades de la obra social permitió que, en cuestión de horas, el paciente recibiera la atención requerida para su delicado estado de salud.