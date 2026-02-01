Domingo 1: ¿cómo estará el clima hoy?

La atmósfera presenta condiciones de extrema vigilancia para este domingo 1 de febrero. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que el desarrollo de celdas de tormenta domine el escenario climático durante las próximas 24 horas, afectando la planificación de la jornada dominical con fenómenos de variada intensidad.

Mañana: despertar bajo la lluvia

El reporte inicia con una advertencia clara para las primeras horas del día. Se esperan tormentas fuertes que marcarán el pulso de la mañana, acompañadas por una temperatura mínima de 20°C. La humedad y la inestabilidad serán los factores predominantes desde el comienzo.

Tarde: máximo rigor térmico

Durante la tarde, el panorama no mostrará mejoras sustanciales en cuanto a las precipitaciones, pero sí un cambio en la temperatura y la circulación del aire:

Condición: seguirían las tormentas fuertes de manera constante.

seguirían las de manera constante. Temperatura: el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 31°C .

el termómetro ascenderá hasta alcanzar una . Viento: se prevé la presencia de vientos leves del noreste, factor que suele inyectar aire cálido y húmedo al sistema.

Noche: persistencia de la inestabilidad

Al caer el sol, el riesgo meteorológico se mantiene vigente. El SMN indica probabilidades de fuertes tormentas que podrían extenderse hasta el final del día. No obstante, el ambiente se mantendrá pesado, ya que la temperatura solo descenderá hasta los 27°C, configurando un cierre de jornada caluroso y húmedo.