Alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por fenómenos severos para la tarde de hoy y el domingo

Rige un aviso por ráfagas de 90 km/h, actividad eléctrica y caída de granizo en gran parte de la provincia. Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

31 Enero de 2026 10.29

El clima en la provincia entra en una fase de inestabilidad crítica. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido formalmente una alerta amarilla que advierte sobre la llegada de tormentas localmente fuertes o severas, las cuales comenzarán a manifestarse durante la tarde y noche de hoy, con una persistencia prevista para todo el día domingo.

Extensa área de cobertura

La alerta es de carácter provincial y afecta a una gran cantidad de departamentos, movilizándose desde el Valle Central hasta las zonas serranas y el oeste. Los puntos geográficos bajo vigilancia son:

  • Valle y Este: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo.
  • Oeste: Pomán, Tinogasta, Belén, Santa María y Andalgalá.

Riesgos y datos técnicos del temporal

El informe detalla que el área será afectada por fenómenos climáticos de alto impacto que podrían generar complicaciones en la infraestructura y la seguridad vial. Los puntos clave del reporte incluyen:

  • Vientos extremos: Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h.
  • Precipitaciones: Valores acumulados de entre 20 y 45 mm, con capacidad de superar estas marcas de forma puntual.
  • Fenómenos severos: Abundante caída de agua en períodos breves, intensa actividad eléctrica y la probabilidad de caída de granizo.

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar los recaudos necesarios frente a la intensidad del viento y la actividad eléctrica prevista para las próximas horas.

