Oficio y verano: Taller de marroquinería gratuito

Este viernes 30, a partir de las 18:30 horas, la emblemática Casa de la Puna se convertirá en el escenario de una innovadora propuesta de formación manual. En el marco del ciclo "El Verano va con vos", impulsado por la Municipalidad de la Capital a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, se llevará adelante un taller de confección de llaveros en marroquinería.

Esta iniciativa busca consolidar el espacio como un punto de encuentro estratégico durante la temporada estival, promoviendo actividades que integran a toda la familia en un entorno educativo y recreativo.

La jornada contará con la dirección profesional de Cristina Barreto, quien estará a cargo de guiar a los asistentes en cada etapa de la producción. La experiencia ha sido diseñada para que cada participante pueda diseñar y llevarse a casa una pieza única, partiendo desde los conceptos más básicos del oficio. Durante la actividad, los presentes trabajarán directamente con el cuero, aprendiendo técnicas fundamentales que incluyen el corte preciso de la materia prima, el armado de la estructura y el posterior ensamblado de las piezas. Para alcanzar terminaciones prolijas, la instrucción profundizará en los procesos de lijado y engrasado del material, asegurando un resultado de calidad artesanal.

Para garantizar una participación plena, la organización proveerá todos los materiales necesarios, los cuales ya se encuentran previamente preparados por el equipo técnico. La propuesta incluye además una pausa para compartir una merienda, fomentando un clima de descanso y camaradería entre los presentes.

La actividad es sin costo y está abierta tanto a residentes como a turistas, aunque requiere una inscripción previa comunicándose al teléfono 383 466-5029. Para obtener mayores detalles sobre esta y otras propuestas, los interesados pueden visitar el sitio web oficial www.sfvc.travel o consultar las redes sociales de SFVC Turismo.