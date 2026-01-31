¿Qué tiempo se espera para este sábado en Catamarca?

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de Catamarca Capital ha difundido el reporte meteorológico detallado para este sábado 31 de enero. La jornada se desarrollará bajo un cielo parcialmente nublado, con condiciones atmosféricas que variarán significativamente hacia el final del día.

Durante gran parte del sábado, el ambiente se mantendrá cálido pero dentro de los parámetros estacionales, acompañado por una circulación de aire constante desde el cuadrante noreste que marcará el pulso de la tarde.

Temperatura máxima: alcanzará los 30°C .

alcanzará los . Temperatura mínima: se ubicará en los 25°C .

se ubicará en los . Vientos: predominantes del sector noreste, con velocidades estimadas entre 20 y 40 km/h.

Alerta por inestabilidad nocturna

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el municipio, el panorama meteorológico cambiará drásticamente al caer el sol. Se prevé que la estabilidad observada durante las horas de luz ceda ante el avance de un frente de tormentas.

El tiempo se tornará inestable hacia la noche, con probabilidad de tormentas aisladas que presentan una alta tendencia a extenderse y generalizarse durante la madrugada del domingo.

Respecto a la caída de agua, los modelos técnicos arrojan los siguientes datos:

Precipitación estimada: Entre 0 y 10 milímetros.

Este escenario sugiere un cierre de enero de transición, dando paso a un inicio de febrero con alta humedad y condiciones climáticas adversas en las primeras horas del domingo.