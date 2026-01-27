Restablecen el tránsito en rutas clave tras el temporal en Catamarca

Las condiciones climáticas adversas que han afectado a la provincia en las últimas horas pusieron a prueba la infraestructura vial y la capacidad de respuesta de los organismos de control técnico. Tras las persistentes lluvias registradas recientemente en el territorio catamarqueño, la Dirección Provincial de Vialidad emitió un nuevo informe actualizado a las 14:30 horas, detallando minuciosamente el estado de transitabilidad de los caminos y las intervenciones de urgencia realizadas para normalizar la circulación en los puntos más críticos de la geografía local.

Uno de los sectores que demandó mayor atención por parte de los equipos de emergencia fue la Ruta Provincial N° 48, específicamente en el tramo que conduce hacia El Clavillo (Aconquija). Esta vía de comunicación fundamental se vio seriamente comprometida por las precipitaciones, las cuales provocaron diversos deslizamientos de material que obstruyeron la calzada. Ante este escenario, el personal vial desplegó un operativo de limpieza y despeje que permitió finalmente que la ruta sea habilitada con precaución, logrando restablecer el flujo vehicular luego de retirar los sedimentos acumulados por el agua.

Situación de la red vial y tareas de mantenimiento

En otros sectores de la provincia, la situación presenta matices que requieren la atención directa de los conductores. La Ruta Provincial N° 18 se mantiene actualmente en estado transitable, aunque el organismo provincial advierte sobre la presencia activa de personal trabajando en la limpieza de sedimentos en el sector comprendido entre los empalmes de las rutas N° 9 y N° 1. Por otro lado, un panorama de mayor estabilidad se observa en la Ruta Provincial N° 120, que conecta Monte Potrero con El Portezuelo, y en la Ruta Provincial N° 46, en el tramo entre Andalgalá y Belén, donde se ha reportado un tránsito normal sin mayores sobresaltos para los usuarios.

Dada la posibilidad de que ocurran nuevas inclemencias climáticas que afecten la seguridad en las rutas, las autoridades provinciales han sido enfáticas en su mensaje preventivo. Se reitera de forma oficial la necesidad de circular con extrema cautela en toda la red vial provincial, sin excepciones. Es imperativo que los automovilistas respeten estrictamente la señalización colocada en las zonas de trabajo y mantengan una conducta responsable, considerando que las cuadrillas continúan operando para garantizar que los caminos catamarqueños permanezcan seguros a pesar de las condiciones meteorológicas imperantes.