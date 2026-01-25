Ruta 40: Vialidad Nacional rehabilitó el tramo afectado por el temporal en Belén

En una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica que afectó profundamente al departamento de Belén, la infraestructura vial se vio comprometida por la fuerza de los fenómenos naturales. Vialidad Nacional debió desplegar un operativo de respuesta inmediata sobre la Ruta Nacional 40, una de las arterias más vitales de la provincia de Catamarca, para mitigar los daños estructurales provocados por las condiciones climáticas adversas registradas recientemente.

Las intensas lluvias registradas ayer en todo el departamento generaron complicaciones en diversos puntos de la red vial, pero el foco de mayor preocupación se situó en las banquinas de la ruta, donde el escurrimiento de agua produjo socavamientos y erosiones que representaban un riesgo potencial para los usuarios. Ante este escenario, el personal técnico y operativo de Vialidad Nacional inició tareas de recuperación para estabilizar el terreno y evitar que el daño se extendiera hacia la calzada principal, garantizando la seguridad de los conductores.

Los trabajos de reparación se concentraron específicamente en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 4.038, un punto estratégico ubicado en el trayecto comprendido entre Cerro Negro y Londres. Esta zona, fundamental para la conectividad logística y turística de la región de Belén, sufrió el impacto directo del temporal, lo que obligó a una intervención focalizada para rellenar las erosiones detectadas de manera urgente.

El operativo se llevó a cabo con celeridad tras los daños ocasionados por las intensas lluvias, priorizando en todo momento la integridad física de quienes circulan diariamente por este corredor nacional.

La finalización de estas tareas no solo implica una mejora en la infraestructura, sino que constituye una garantía fundamental para el transporte de carga y pasajeros en el interior de Catamarca.

Con la obra oficialmente terminada, Vialidad Nacional comunicó que se garantiza la transitabilidad en condiciones normales para todo tipo de vehículos. Este anuncio trae alivio a las comunidades de Cerro Negro, Londres y la ciudad de Belén, que dependen directamente de la operatividad de la Ruta Nacional 40 para su abastecimiento y actividad económica cotidiana.