Sábado sin agua en la Capital: reparaciones de emergencia afectan a diez barrios

En una jornada marcada por la intensidad de las tareas de mantenimiento, la empresa concesionaria Aguas de Catamarca ha emitido un comunicado oficial detallando la interrupción del servicio de agua potable en un amplio sector de la capital provincial. La problemática se origina a partir de una avería detectada en una cañería de PVC de diámetro 200 (Ø200), pieza fundamental de la red de distribución local, cuya reparación inmediata resulta imperativa para garantizar la integridad del sistema.

Los equipos técnicos de la firma se encuentran desplegados desde las primeras horas del día en el cruce de las calles Ramón Recalde y Waldino Correa, punto neurálgico donde se concentra el desperfecto. Según las estimaciones de la prestataria, las maniobras de excavación, reemplazo de materiales y posterior presurización de la red se prolongarán, afectando la normalidad del suministro hasta entrada la tarde de este sábado.

Alcance geográfico: los barrios bajo contingencia

La afectación del servicio no es uniforme, manifestándose tanto a través de la falta total de agua en algunos domicilios como mediante una baja presión persistente en otros. El área de impacto se ha circunscrito principalmente a la zona Este de la Capital, un sector de alta densidad residencial que depende directamente del nodo de distribución actualmente en reparación.

De acuerdo con el relevamiento oficial de Aguas de Catamarca, la nómina completa de los sectores que experimentarán anomalías en el servicio incluye los siguientes barrios y loteos:

Combate de San Lorenzo

Barrio Flores

Barrio Aimereti

General Las Heras

General San Martín

La Cruz Negra

Loteo Jalil

Villa Reyes

Sector de la Chacarita (afectación parcial)

Recomendaciones y protocolo de uso racional

Ante la vigencia de esta contingencia técnica, la empresa ha sido enfática en solicitar la colaboración ciudadana para mitigar el impacto de la falta de reserva en los tanques domiciliarios. Se ha instado a los vecinos de los sectores mencionados a realizar un uso racional del agua, apelando a la conciencia comunitaria mientras se normaliza la situación.

La prioridad, según establece el protocolo de emergencia de la compañía, debe centrarse exclusivamente en dos ejes fundamentales:

Higiene: Mantener las condiciones básicas de salubridad personal y del hogar.

Alimentación: Asegurar el recurso para la hidratación y elaboración de alimentos.

Se sugiere evitar actividades de alto consumo, como el riego de jardines, el lavado de vehículos o el llenado de piletas, ya que estas acciones podrían agotar prematuramente las reservas de los usuarios que aún cuentan con presión mínima, agravando el cuadro general en la zona Este.

Canales de atención y reclamos

Para asegurar una comunicación fluida con los usuarios afectados durante el desarrollo de las tareas en calle Ramón Recalde y Waldino Correa, la empresa ha recordado que se encuentran habilitadas sus vías de contacto oficiales. Estos canales están destinados tanto a la recepción de consultas específicas sobre el avance de la obra como a la radicación de reclamos puntuales.

Línea Gratuita de Atención al Cliente: 0800-888-8255.

Mensajería Instantánea: Vía WhatsApp al número 383-4900314.

El personal técnico de Aguas de Catamarca continuará trabajando de manera ininterrumpida en la cañería de PVC Ø200 con el objetivo de restablecer el servicio a su caudal habitual a la brevedad posible, minimizando las molestias ocasionadas por esta necesaria intervención de infraestructura.