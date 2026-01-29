Vialidad Nacional inicia el retiro del camión siniestrado en la Ruta Nacional 60

Vialidad Nacional ha confirmado el inicio formal del operativo para remover el camión que protagonizó un vuelco durante la jornada de ayer en la Ruta Nacional 60. Las tareas de recuperación del vehículo de gran porte se desarrollan específicamente en el sector de La Cébila, en un tramo crítico comprendido entre los kilómetros 1.152 y 1.153. Esta intervención es fundamental para restituir la plena transitabilidad de una de las arterias más importantes de la provincia de Catamarca.

Control de tránsito y seguridad ciudadana

Dada la magnitud del despliegue técnico necesario para estas maniobras, las autoridades han dispuesto un esquema de circulación controlado. En el lugar del siniestro se encuentra habilitado el paso de vehículos por media calzada, el cual se realiza de forma dirigida mediante el auxilio de banderilleros apostados en la zona. Esta medida busca evitar congestionamientos mientras los equipos especializados trabajan en la calzada.

Recomendaciones vigentes para los conductores: