Ya están los seleccionados del 3° Salón Regional de Artes Visuales

El panorama cultural del Noroeste Argentino vive un momento de trascendencia histórica con el anuncio de los seleccionados para el 3° Salón Regional de Artes Visuales de Catamarca 2026. Organizado por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos y el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, este certamen se erige como el faro de la producción artística contemporánea de la zona.

Lo que comenzó como una iniciativa de alcance local ha roto sus fronteras naturales para transformarse, por primera vez, en un evento de carácter regional. Esta apertura ha permitido que las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja converjan en un diálogo estético que pone de manifiesto la diversidad y la potencia creativa de sus autores. El proceso de selección ha sido exhaustivo: de un total de 212 postulaciones recibidas, el cuerpo de jurados tuvo la compleja tarea de discernir y elegir las 40 obras que finalmente darán cuerpo a la exposición.

La muestra tendrá una fecha de apertura con un alto valor simbólico, ya que se inaugurará el próximo lunes 18 de mayo, en coincidencia directa con las celebraciones globales por el Día Internacional de los Museos.

Un crecimiento exponencial en tres etapas

Para comprender la magnitud de este presente, es imperativo analizar la evolución métrica y cualitativa que el Salón ha experimentado desde sus inicios. La trayectoria del certamen, detallada por las autoridades del Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, evidencia un interés creciente y una profesionalización constante del sector.

Primera Edición (Provincial): Inició con una participación de 30 inscriptos y 24 obras seleccionadas.

Segunda Edición (Provincial): Experimentó un salto significativo con 95 postulaciones y la selección de 51 obras.

Tercera Edición (Regional): Alcanzó un récord histórico con 212 artistas postulantes, decantando en la selección final de 40 piezas de altísima calidad.

El jurado encargado de esta difícil tarea estuvo compuesto por especialistas de renombre: Marcela Cardillo de Buenos Aires, Raquel Zeitune de Tucumán y Tomás Enrique Bree de Jujuy. Los criterios de selección abarcaron una amplia gama de lenguajes visuales, garantizando una muestra multidisciplinaria que incluye pintura, fotografía, grabado, textil, dibujo y escultura.

Protagonistas de la escena artística

La nómina de seleccionados refleja una distribución federal de la creatividad. La provincia de Tucumán encabeza la lista con doce representantes, seguida de cerca por Catamarca y Salta, cada una con diez artistas. Jujuy aporta seis talentos y La Rioja suma dos exponentes a esta gran exhibición regional.

Los artistas que darán vida a la muestra son:

Catamarca: José María Rodríguez Velásquez (SFVC), Viviana Raquel Averboch (Recreo), María Leonor León (SFVC), Lucía Belén Acosta Olivera (Belén), Marina Cubas (SFVC), Javier José Pastrana (SFVC), Almendra Acosta Galera (SFVC), Gisela Dalla Vía (FME), Ariel Alejandro Pacheco (SFVC) y Agustín Orquera (SFVC).

Tucumán: Mateo D'Amato Emiliano, Rocío Yulianna Avellaneda, Rodolfo Edgardo Soria, José Fabián Guelardi, Jessica Ivana Morillo, Laura Valeria Cannata, Karina Valeria Dicker, Eugenia Correa, Gustavo Escalante, Juliana Baum Ruiz, Damián Esteban Díaz y Daniel Roberto Ruiz.

Salta: Santiago Álvarez, Sebastián Miguel, Paula Andrea Puca, Victoria Jaffe, Marianela Torino y Juliana García, Guillermo Leonardo del Milagro Plaza, Carolina Grillo, Claudia Lamas, Edgar Ulises Wallace y Patricia Alejandra Piccardo.

Jujuy: Virginia Chialvo Lasala, Gabriela Alejandra Ortega, Maiten Reynoso, Antonella Pérez Camacho, Agustín Begueri y Alejandro López.

La Rioja: Diana Guzmán y Diego Alexis Sarmiento.

Estímulo a la creación y patrimonio artístico

Más allá del prestigio que conlleva formar parte de la muestra, el certamen ofrece un sistema de recompensas que busca fomentar la producción sostenida y enriquecer el acervo público. El jurado determinará, entre las obras seleccionadas, los premios adquisición, los cuales representan una inversión total de casi $5 millones.

Los montos asignados para las distinciones son los siguientes:

Primer Premio: $1.700.000

Segundo Premio: $1.200.000

Tercer Premio: $1.000.000

Menciones Adquisición: Dos premios de $500.000 cada uno.

Es fundamental destacar que las obras galardonadas dejarán de pertenecer a sus autores para pasar a integrar el Patrimonio Artístico Provincial, asegurando así su preservación y el acceso público para las generaciones venideras. El anuncio de los ganadores se realizará en los próximos días, incrementando la expectativa sobre quiénes se alzarán con los máximos honores de esta edición regional. La cita final queda pactada para el 18 de mayo, un día donde el arte del NOA encontrará su lugar de mayor resplandor.