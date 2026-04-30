Catamarca proyecta su identidad en la Feria del Libro con nuevas voces

En el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, iniciada el pasado 23 de abril en el predio La Rural de Palermo, Catamarca reafirma su presencia cultural acompañando a sus autores y autoras en uno de los eventos editoriales más importantes de América Latina. Como en ediciones anteriores, la provincia integra el espacio regional junto a Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja, dentro del stand Norte Cultura del Pabellón Ocre, donde se exhibe la producción literaria del NOA ante miles de visitantes.

La participación catamarqueña no solo implica la exhibición de libros, sino también una agenda activa de presentaciones que reflejan la diversidad de miradas, géneros y trayectorias que componen el panorama literario provincial. En este contexto, nuevas obras se suman a la programación con propuestas que abordan la identidad, la memoria, la historia y la introspección.

Identidad, memoria y exilio en "Ollitas"

El viernes 1° de mayo a las 18 horas, Federico Bazán presentará su libro "Ollitas. Reflexiones sobre la identidad", publicado por Editorial Durken. Se trata de una obra autobiográfica que articula textos e imágenes de vasijas prehispánicas, específicamente pucos que su padre, médico de la provincia, recibía como muestra de gratitud por parte de sus pacientes.

El libro propone una reflexión sobre múltiples dimensiones de la identidad, que se entrelazan a lo largo del relato:

La identidad de los pueblos originarios , cuyos descendientes entregaron esas piezas

, cuyos descendientes entregaron esas piezas La experiencia del joven provinciano que debió dejar su tierra para acceder a la educación superior

que debió dejar su tierra para acceder a la educación superior La vivencia del militante político detenido en 1975 junto a su compañera, Elsa Narváez, pintora y psicoanalista salteña

Tras recuperar la libertad en 1980, ambos partieron al exilio en Francia. La obra recorre este itinerario vital desde una perspectiva que atraviesa el desarraigo, la disputa política y la memoria, consolidando un relato que combina lo personal con lo colectivo.

"Roma incendiada de verbos"

El sábado 2 de mayo a las 16 horas será el turno de María del Pilar Carabús, quien presentará "Roma incendiada de verbos", publicado por Editorial Autores Argentinos. Esta obra propone un cruce entre poesía y prosa para explorar las profundidades de la conciencia humana, el amor y la existencia.

Con un lenguaje sofisticado y una mirada aguda, Carabús construye una narrativa que desafía las convenciones tradicionales y propone un recorrido introspectivo. La obra invita al lector a transitar distintos escenarios emocionales y vínculos, en un viaje que combina sensibilidad y reflexión.

La memoria de los pueblos

El domingo 3 de mayo a las 15 horas, Gabriel Carrizo presentará "Riendas que sujetan", publicado por Editorial Libella. El libro se presenta como un tejido de palabras e imágenes que rescata la memoria de Colpes, un pequeño pueblo del noroeste catamarqueño.

La obra aborda el paso del tiempo y la transformación de las comunidades, en un relato que pone en primer plano la identidad local. El título surge de una frase de la abuela Sofía, que sintetiza el espíritu del lugar: "Colpes no tiene riendas, pero sujeta". A partir de esa idea, el libro construye una narrativa que refleja cómo estos espacios, aunque marcados por el paso del tiempo, continúan sosteniendo vínculos y sentidos de pertenencia.

Historia política en clave provincial

Ese mismo domingo, a las 16 horas, el historiador Jorge Perea presentará "Septiembre de 1955. La hora de la revancha del antiperonismo catamarqueño", publicado por Editorial El Trébol.

Profesor de Historia y doctor en Ciencias Humanas, Perea desarrolla en esta obra un análisis del accionar de la autodenominada Revolución Libertadora tras la caída del gobierno de Juan Domingo Perón, abordado desde una escala provincial.

El libro revisa el papel de los sectores de poder local y, según señala el historiador Roberto Baschetti, expone "su juego antidemocrático y su irracionalidad puesta de manifiesto en cada una de sus acciones". De este modo, la obra aporta una mirada histórica que conecta los procesos nacionales con sus manifestaciones en Catamarca.