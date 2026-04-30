Catamarca presente en Brasil en el Foro Internacional de Destinos Inteligentes

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos y el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, anunció las 40 obras seleccionadas para el 3° Salón Regional de Artes Visuales de Catamarca 2026. La convocatoria, que reunió un total de 212 postulaciones, refleja el crecimiento sostenido del certamen, que en esta edición adquiere por primera vez carácter regional.

La muestra será inaugurada el lunes 18 de mayo, en coincidencia con el Día Internacional de los Museos, consolidando un espacio de exhibición que amplía su alcance y proyección. Este año, el salón reúne producción artística de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, marcando un hito en la integración cultural del NOA.

Un proceso de selección con mirada federal

Tras la recepción y evaluación de los trabajos, el jurado integrado por Marcela Cardillo (Buenos Aires), Raquel Zeitune (Tucumán) y Tomás Enrique Bree (Jujuy) seleccionó las 40 obras que integrarán la exposición. Las piezas corresponden a diversas disciplinas, lo que refleja la amplitud estética del certamen.

Entre los lenguajes artísticos presentes se destacan la pintura, fotografía, grabado, textil, dibujo y escultura. El jurado también tendrá a su cargo la definición de las obras ganadoras, que serán anunciadas en los próximos días.

Crecimiento sostenido del salón

Desde el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela destacaron la evolución del salón en sus tres ediciones. En su primera edición, de carácter provincial, se registraron 30 inscriptos y 24 seleccionados. En la segunda, también provincial, la convocatoria ascendió a 95 postulaciones con 51 obras seleccionadas. En esta tercera edición, ya con alcance regional, el número de participantes creció significativamente hasta alcanzar 212 artistas postulantes, de los cuales fueron elegidas 40 obras.

Este incremento no solo evidencia el interés creciente de la comunidad artística, sino también la consolidación del salón como un espacio de referencia en la región.

Representación artística por provincia

La selección final refleja una distribución amplia de artistas provenientes de las distintas provincias participantes. Catamarca cuenta con diez representantes: José María Rodríguez Velásquez, Viviana Raquel Averboch, María Leonor León, Lucía Belén Acosta Olivera, Marina Cubas, Javier José Pastrana, Almendra Acosta Galera, Gisela Dalla Vía, Ariel Alejandro Pacheco y Agustín Orquera.

Desde Tucumán fueron seleccionados doce artistas: Emiliano D'Amato Mateo, Rocío Yulianna Avellaneda, Rodolfo Edgardo Soria, José Fabián Guelardi, Jessica Ivana Morillo, Laura Valeria Cannata, Karina Valeria Dicker, Eugenia Correa, Gustavo Escalante, Juliana Baum Ruiz, Damián Esteban Díaz y Daniel Roberto Ruiz.

Salta aporta diez expositores: Santiago Álvarez, Sebastián Miguel, Paula Andrea Puca, Victoria Jaffe, Marianela Torino y Juliana García, Guillermo Leonardo del Milagro Plaza, Carolina Grillo, Claudia Lamas, Edgar Ulises Wallace y Patricia Alejandra Piccardo. Jujuy estará representada por seis artistas: Virginia Chialvo Lasala, Gabriela Alejandra Ortega, Maiten Reynoso, Antonella Pérez Camacho, Agustín Begueri y Alejandro López.

Finalmente, La Rioja suma dos participantes: Diana Guzmán y Diego Alexis Sarmiento.

Premios y proyección patrimonial

El salón contempla la entrega de premios adquisición por un monto total cercano a los $5 millones, lo que refuerza su importancia institucional y su impacto en el desarrollo artístico. Los reconocimientos establecidos son:

Primer premio: $1.700.000

$1.700.000 Segundo premio: $1.200.000

$1.200.000 Tercer premio: $1.000.000

$1.000.000 Dos menciones adquisición: $500.000 cada una

Las obras premiadas pasarán a integrar el Patrimonio Artístico Provincial, fortaleciendo el acervo cultural de Catamarca. Junto a ellas, todas las piezas seleccionadas formarán parte de la muestra que será exhibida en el museo.