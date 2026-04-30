Libertad de prensa: Argentina cae al puesto 98 en un escenario de deterioro sostenido

La libertad de prensa a nivel global alcanzó su nivel más bajo en los últimos 25 años, según advirtió este jueves la organización internacional Reporteros Sin Fronteras en su clasificación anual. El informe traza un panorama preocupante, en el que más de la mitad de los países del mundo enfrentan condiciones adversas para el ejercicio del periodismo.

De acuerdo con lo informado, el 52,2% de los países se encuentran en una situación calificada como "difícil" o "muy grave". Este dato marca un contraste contundente con la primera edición del ranking en 2002, cuando ese grupo representaba apenas el 13,7%, evidenciando un deterioro progresivo y sostenido en el tiempo.

El análisis de RSF atribuye este retroceso a la proliferación de "arsenales legislativos cada vez más restrictivos", que suelen justificarse en políticas de seguridad nacional. Estas normativas, según el informe, han erosionado desde 2001 el derecho a la información, incluso en sistemas democráticos.

Factores globales

El informe también pone el foco en dinámicas políticas que impactan directamente sobre la prensa. En ese sentido, menciona los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los medios de comunicación, señalándolos como "una práctica sistemática".

Como ejemplo concreto, se menciona la detención y posterior expulsión del periodista salvadoreño Mario Guevara, quien informaba sobre arrestos de migrantes. Este tipo de episodios refleja, según RSF, un clima adverso para el ejercicio del periodismo incluso en países con tradición democrática.

Asimismo, la organización advierte sobre la influencia de estas prácticas en otros países, particularmente en América Latina. En ese marco, señala a los "fervientes defensores" de Trump en la región, entre ellos el presidente argentino Javier Milei y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, quienes —según el informe— reproducen estrategias de confrontación con los medios.

La caída de Argentina en el ranking

En este contexto global, Argentina experimentó un descenso significativo en la clasificación. El país cayó 11 posiciones y se ubica actualmente en el puesto 98.

El informe vincula este retroceso con el auge de la hostilidad institucional hacia la prensa y con actos de violencia contra periodistas, especialmente aquellos que cubren manifestaciones. Este escenario se ve agravado por el conflicto sostenido entre el Gobierno de Javier Milei y los medios de comunicación.

Un episodio reciente refuerza esta tendencia: el Ejecutivo dispuso un cierre generalizado del acceso a la prensa a la Casa Rosada, sumando un nuevo capítulo a la tensión existente. Este tipo de decisiones impacta directamente en las condiciones de trabajo de los periodistas y en el acceso a la información pública.

América Latina: una región en retroceso

El informe de Reporteros Sin Fronteras describe un panorama particularmente crítico en América Latina, donde varios países se encuentran "sumidos en una espiral de violencia y represión".

Entre los casos destacados, se encuentran: