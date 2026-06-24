24 de junio, el día más argento: la fecha une a Messi, Fangio, Riquelme, Gardel y Rodrigo

El 24 de junio ocupa un lugar especial dentro de las efemérides argentinas. No se trata de una jornada más dentro del calendario, sino de una fecha en la que confluyen nacimientos, muertes y acontecimientos que atraviesan algunos de los capítulos más reconocibles de la identidad nacional. En un mismo día se reúnen figuras del deporte, la música, la literatura y la historia, además de una gesta de la aviación que también quedó grabada como un hecho excepcional.

La singularidad de esta fecha radica precisamente en esa concentración de nombres y episodios que pertenecen a universos distintos, pero que, puestos en conjunto, dibujan una suerte de mapa sentimental argentino. El 24 de junio convoca a ídolos populares, leyendas del automovilismo, emblemas del fútbol, voces fundamentales de la cultura, referentes de la música urbana y tragedias que conmovieron al país entero.

La jornada reúne a Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Juan Manuel Fangio, Ernesto Sabato, Duki, Juan Bautista Cabral, Carlos Gardel, Rodrigo Bueno, Eduardo Bradley y Ángel María Zuloaga, una enumeración que por sí sola muestra el peso simbólico de la fecha. Cada uno de esos nombres aporta una capa distinta de sentido, y todos juntos convierten al 24 de junio en una de las jornadas más cargadas de argentinidad.

Messi y un cumpleaños en plena Copa del Mundo

Uno de los nombres centrales de esta fecha es el de Lionel Messi, nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario. Este miércoles cumple 39 años en pleno Mundial 2026, mientras atraviesa un nuevo capítulo extraordinario con la camiseta de la Selección argentina.

El capitán argentino llega a su cumpleaños en medio de una Copa del Mundo histórica. Lo hace, además, después de haberse convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y de liderar la clasificación de la Albiceleste a los dieciseisavos de final. La coincidencia entre su cumpleaños y ese presente deportivo vuelve a poner a Messi en el centro de una fecha que ya tenía un peso propio dentro de las efemérides nacionales.

Su presencia en esta jornada no solo responde a la dimensión de su figura, sino también al momento en que lo encuentra el calendario: en plena competencia mundialista, con una nueva marca histórica y ocupando otra vez el lugar de referencia central del fútbol argentino.

Riquelme y Fangio: dos nacimientos que también marcaron época

La fecha también recuerda el nacimiento de Juan Román Riquelme, quien nació el 24 de junio de 1978 en San Fernando. Su nombre quedó asociado de manera definitiva a la historia de Boca Juniors, club del que es uno de los máximos ídolos y en el que actualmente se desempeña como presidente.

Riquelme integra, junto a Messi, otro de los cruces llamativos del 24 de junio: dos figuras de enorme peso en la historia del fútbol argentino comparten la misma fecha de nacimiento, aunque en contextos y generaciones distintas. La efeméride los une en una misma página y refuerza la idea de un día atravesado por símbolos deportivos de gran magnitud.

Otro de los nacidos un 24 de junio fue Juan Manuel Fangio, oriundo de Balcarce y quíntuple campeón mundial de Fórmula 1. Su figura excede el automovilismo argentino y ocupa un lugar entre las grandes leyendas del deporte internacional.

En honor a Fangio, cada 24 de junio se celebra el Día del Piloto Argentino, un reconocimiento al legado del "Chueco", asociado al talento, la precisión y la grandeza deportiva. La coincidencia vuelve a cargar de sentido a la jornada: no solo recuerda a uno de los máximos campeones del automovilismo, sino que además lo convierte en emblema de una celebración específica dentro del deporte motor.

Italia 90 y una de las noches más recordadas de la Selección

El 24 de junio también remite a una escena imborrable del fútbol argentino: el triunfo de la Selección por 1-0 ante Brasil en el Mundial de Italia 1990, en un partido de octavos de final disputado en Turín.

Aquel encuentro quedó grabado en la memoria colectiva por la jugada de Diego Armando Maradona, quien escapó entre rivales y asistió a Claudio Paul Caniggia, autor del gol que eliminó al clásico rival y clasificó a la Argentina a los cuartos de final.

Ese partido forma parte de los recuerdos más intensos del recorrido mundialista argentino y se suma a la lista de episodios que hacen del 24 de junio una fecha asociada a hitos deportivos de enorme impacto.

Sabato, Cabral y la huella de la historia argentina

La literatura argentina también tiene una marca profunda en esta jornada. El 24 de junio de 1911 nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, Ernesto Sabato, físico, escritor y ensayista, considerado una de las voces intelectuales más relevantes del país.

La importancia de Sabato dentro de esta efeméride no se limita a su obra literaria. También se recuerda su papel al frente de la CONADEP, el organismo que elaboró el informe Nunca Más sobre los crímenes de la última dictadura militar. De ese modo, el 24 de junio también incorpora una dimensión ligada a la memoria, la reflexión intelectual y la historia política argentina.

Entre las figuras históricas vinculadas a esta fecha aparece además Juan Bautista Cabral, nacido en 1789 en Saladas, Corrientes. Su nombre está asociado a su papel heroico en el Combate de San Lorenzo, donde salvó la vida del general José de San Martín. Su presencia en esta efeméride agrega una capa histórica que enlaza la fecha con uno de los episodios más emblemáticos de la construcción nacional.

Duki y la música urbana

La música urbana argentina también tiene su lugar dentro de esta jornada. El 24 de junio de 1996 nació Duki en el barrio porteño de Almagro, uno de los pioneros del trap argentino y una referencia central en la expansión global de la escena urbana nacional.

La inclusión de Duki en esta constelación de nombres refuerza otro rasgo del 24 de junio: la capacidad de reunir generaciones muy distintas bajo una misma fecha. En el mismo día conviven figuras históricas del tango, el cuarteto, la literatura o el automovilismo con artistas que representan una escena contemporánea y globalizada.

Gardel y Rodrigo: dos muertes que conmovieron

Pero el 24 de junio no solo está marcado por nacimientos y celebraciones. También carga con dos muertes que sacudieron profundamente a la cultura popular argentina.

El 24 de junio de 1935 murió Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín, Colombia. La tragedia terminó de convertir al máximo ícono del tango en un mito eterno. A partir de su fallecimiento, cada 24 de junio se celebra el Día del Cantor Nacional Argentino, en homenaje al artista que llevó la música rioplatense al mundo.

Décadas después, la fecha volvió a quedar atravesada por otra pérdida conmocionante. El 24 de junio de 2000 murió Rodrigo Bueno en un accidente de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata. El "Potro" cordobés falleció a los 27 años, en pleno auge de su carrera, y dejó una marca imborrable en la música tropical argentina.

Las muertes de Gardel y Rodrigo, separadas por décadas y pertenecientes a universos musicales distintos, consolidaron al 24 de junio como una jornada de fuerte carga emotiva dentro de la cultura popular del país.

La hazaña aérea que también quedó en la historia

La fecha guarda además un hito de la aviación argentina. El 24 de junio de 1916, el piloto platense Eduardo Bradley y el mendocino Ángel María Zuloaga concretaron el primer cruce de la cordillera de los Andes por aire en un globo aerostático.

La hazaña significó un avance enorme para la aeronáutica argentina y quedó registrada como una de las grandes gestas de la aviación nacional. La inclusión de este episodio dentro de la efeméride termina de completar una jornada en la que no solo hay deporte, música y literatura, sino también un acontecimiento histórico ligado al desarrollo técnico y al espíritu de exploración.