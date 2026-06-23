Poncho 2026: habilitan la inscripción digital para food trucks del "Espacio Capital"

La Municipalidad de la Capital anunció la apertura de la convocatoria destinada a emprendedores gastronómicos sobre ruedas que deseen formar parte del "Espacio Capital" durante la próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026. La iniciativa busca reunir propuestas gastronómicas que cumplan con los estándares exigidos por el municipio, garantizando calidad en el servicio, condiciones sanitarias adecuadas y seguridad para los asistentes al evento.

La inscripción se desarrollará bajo una modalidad completamente digital, permitiendo que los interesados realicen todo el proceso de postulación a través de una plataforma especialmente habilitada para tal fin. Desde el municipio se informó que cada propuesta será sometida a una evaluación detallada que contemplará aspectos vinculados a la infraestructura de los vehículos, las condiciones de higiene y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad alimentaria.

Un proceso de inscripción completamente digital

La convocatoria está dirigida a todos los emprendedores gastronómicos sobre ruedas interesados en participar de uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país.

La inscripción se llevará a cabo el miércoles 24 de junio mediante el portal oficial habilitado por la Municipalidad de la Capital. El enlace dispuesto para realizar el trámite es:

• https://foodtrucks.apps.cc.gob.ar/inicio

Una vez finalizada la etapa de recepción de postulaciones, el equipo técnico municipal iniciará el proceso de evaluación y selección de las propuestas presentadas. El cronograma oficial establece:

• Inscripción: miércoles 24 de junio.

• Evaluación y selección: del 24 al 29 de junio.

• Notificación de resultados: martes 30 de junio.

La evaluación estará a cargo de especialistas municipales, quienes analizarán cada presentación para verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la convocatoria.

La documentación obligatoria para participar

Los postulantes deberán ingresar al portal oficial, completar los datos personales y la información correspondiente al vehículo gastronómico, además de adjuntar documentación digitalizada que permita acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Entre los documentos obligatorios se encuentran los vinculados con la identidad del titular de la propuesta.

Para ello será necesario presentar:

• Fotografías del Documento Nacional de Identidad, frente y dorso, del titular responsable.

Asimismo, se deberá acreditar el estado y características del vehículo gastronómico mediante un registro fotográfico completo. Las imágenes requeridas incluyen:

• Vista frontal del rodado.

• Vista trasera.

• Vista lateral izquierda.

• Vista lateral derecha.

• Tres fotografías detalladas del interior.

En materia sanitaria, los participantes deberán demostrar que cuentan con la capacitación correspondiente para la manipulación segura de alimentos.

Para ello se exigirá:

• Carnet de manipulador de alimentos vigente de todo el personal que participará del servicio.

Estrictos controles de infraestructura e higiene

La Municipalidad informó que el objetivo principal es garantizar la seguridad de quienes concurran a la Fiesta del Poncho y asegurar estándares adecuados de calidad en la prestación gastronómica. Por este motivo se aplicarán controles rigurosos relacionados con las condiciones edilicias y bromatológicas de cada unidad gastronómica.

Entre los requisitos estructurales se establece que pisos, paredes y techos deberán encontrarse en perfecto estado de conservación.

Las condiciones exigidas incluyen:

• Superficies lisas.

• Materiales impermeables.

• Ausencia de grietas.

• Ausencia de goteras.

• Sin pintura descascarada.

• Condiciones que permitan una correcta higienización.

En cuanto a la iluminación y ventilación, se requerirá que todas las luminarias cuenten con protección anticaída de vidrio. Además, será obligatorio disponer de sistemas adecuados para la extracción de humos y vapores, con el objetivo de evitar posibles situaciones de contaminación cruzada durante la elaboración de los alimentos.

Organización interna y control de insumos

Otro de los aspectos que serán analizados durante la evaluación es la correcta distribución interna de los espacios de trabajo. Los vehículos deberán presentar una separación física clara entre:

• Área de preparación de alimentos.

• Sectores de depósito.

• Espacios destinados a residuos.

• Áreas de servicio.

La utilización de agua potable certificada también será una exigencia obligatoria. En ese sentido, se controlará que:

• Los tanques hayan sido previamente desinfectados.

• El agua utilizada cuente con certificación correspondiente.

• Los alimentos posean rotulación completa.

• Las fechas de vencimiento se encuentren vigentes.

Manipulación segura y capacitación del personal

La convocatoria también pone especial énfasis en las condiciones de trabajo del personal encargado de la elaboración y expendio de alimentos. El municipio estableció como requisito obligatorio la presentación del carnet de manipulador de alimentos para cada integrante del equipo.

Dicho documento deberá:

• Ser emitido por entidades oficiales.

• Poseer validez nacional.

• Mantener una vigencia de tres años.

Además, se exigirán prácticas permanentes de higiene personal y laboral. Entre las obligaciones establecidas se encuentran:

• Uso de uniforme limpio.

• Uñas cortas.

• Utilización obligatoria de cofia o gorro.

• Lavado frecuente de manos.

A su vez, se controlará el cumplimiento de los procedimientos de cocción segura, exigiendo que los alimentos alcancen una temperatura mínima de 180°C en los puntos críticos de control.