Catamarca tiene un miércoles con la mañana más fría: a cuánto llegará la máxima

Catamarca se prepara para transitar un miércoles con condiciones meteorológicas estables, en un contexto caracterizado por el frío de las primeras horas del día y una evolución térmica que permitirá alcanzar registros más templados durante la tarde. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones y con nubosidad variable, un escenario que favorecerá el desarrollo normal de las actividades cotidianas al aire libre.

Madrugada fresca con nubosidad variable

Las primeras horas de esta jornada estuvieron acompañadas por un cielo algo nublado y temperaturas bajas. Según el pronóstico, la madrugada registró una temperatura de 6 grados, reflejando el ambiente frío característico de esta época del año.

En ese período, los vientos predominarán desde el sector Oeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 kilómetros por hora. La combinación entre nubosidad parcial y viento moderado contribuirá a configurar un inicio de jornada estable, aunque con sensaciones térmicas acordes a las bajas temperaturas previstas.

La mañana más fría del día

El momento de menor temperatura se producirá durante la mañana, cuando los termómetros descenderán hasta los 3 grados, convirtiéndose en la mínima prevista para toda la jornada. A diferencia de la madrugada, el cielo se presentará despejado, permitiendo una mayor presencia del sol desde las primeras horas del día. En paralelo, se producirá una modificación en la circulación del viento, que rotará hacia el Norte.

La intensidad también mostrará un incremento respecto de las horas previas. Los vientos soplarán entre 13 y 22 km/h, aportando una dinámica diferente a la observada durante la madrugada y anticipando las condiciones que predominarán durante gran parte del día.

Una tarde templada con ráfagas intensas

La tarde será el período de mayor temperatura. El pronóstico indica una máxima de 17 grados, valor que permitirá una sensación más agradable en comparación con las primeras horas de la jornada.

El cielo continuará con escasa nubosidad y las condiciones generales seguirán siendo estables. Sin embargo, el viento cobrará mayor relevancia. La circulación desde el Norte se mantendrá con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que se prevén ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

Este será el dato más destacado del período vespertino, ya que representa el momento de mayor intensidad del viento previsto para el miércoles. Aun así, no se esperan precipitaciones ni cambios significativos en la estabilidad atmosférica.

Una noche parcialmente nublada

Con el avance de la jornada, las condiciones comenzarán a mostrar algunas variaciones en la cobertura nubosa. Durante la noche se espera un cielo parcialmente nublado, aunque sin riesgos de lluvias.

La temperatura descenderá hasta ubicarse en torno a los 10 grados, reflejando el enfriamiento habitual posterior al atardecer. Los vientos volverán a predominar desde el oeste y reducirán su intensidad, con velocidades previstas entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, Catamarca vivirá un miércoles caracterizado por la ausencia total de precipitaciones, temperaturas frías durante la mañana, una tarde más templada y un período de mayor intensidad del viento durante las horas vespertinas. El panorama general será el de una jornada estable, con condiciones favorables para las actividades al aire libre y sin cambios significativos en el estado del tiempo.