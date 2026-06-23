Un canto mundial: convocan a millones de argentinos a cantarle el cumpleaños a Messi

La figura de Lionel Andrés Messi vuelve a movilizar a millones de personas dentro y fuera de la Argentina. En plena disputa de la Copa del Mundo 2026, el capitán de la Selección nacional celebra este miércoles sus 39 años y lo hace atravesando uno de los momentos más destacados de su extraordinaria carrera deportiva.

La fecha no pasa inadvertida para los hinchas argentinos, que continúan acompañando cada paso del equipo dirigido por Lionel Scaloni en el Mundial. En este contexto, surgió una propuesta que busca transformar el cumpleaños del capitán en una celebración colectiva, con la participación de personas de distintos puntos del país y del mundo.

La iniciativa fue impulsada por el periodista Rodolfo Barili y cuenta con el acompañamiento de Cadena 3, que decidió sumarse oficialmente a una convocatoria que ya comenzó a multiplicarse en distintos espacios y redes sociales.

La propuesta tiene un objetivo sencillo pero ambicioso: que millones de voces se unan para cantar el tradicional "feliz cumpleaños" a Messi de manera simultánea, generando una expresión de afecto masiva hacia quien se ha convertido en el principal emblema de la Selección Argentina.

La convocatoria que busca unir a los argentinos

La movida propone una acción coordinada en dos horarios específicos durante la jornada del miércoles. La idea es que cada persona, independientemente del lugar donde se encuentre, participe del homenaje al capitán argentino.

Los momentos elegidos para realizar el saludo colectivo son:

10:00 de la mañana.

22:00 de la noche.

Según la convocatoria, el canto deberá repetirse en ambos horarios, permitiendo que la iniciativa alcance una dimensión nacional e internacional. La propuesta busca eliminar cualquier barrera geográfica y convertir el festejo en una manifestación compartida por argentinos distribuidos en distintos lugares del país y del mundo.

Rodolfo Barili, uno de los impulsores de la iniciativa

El periodista Rodolfo Barili aparece como una de las figuras centrales detrás de esta convocatoria que rápidamente comenzó a ganar visibilidad.

Con entusiasmo, explicó el espíritu de la propuesta e invitó a las personas a sumarse desde cualquier ámbito de la vida cotidiana. "En las aulas, en los trabajos, en el colectivo... donde estemos a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche lo mismo, donde sea, en el balcón, en el living, donde estés", expresó Barili al promover la iniciativa.

Sus palabras reflejan la intención de construir un homenaje sin distinciones de lugares ni contextos, permitiendo que cada persona participe desde el espacio en el que se encuentre al momento del saludo.

Un homenaje que coincide con otro récord de Messi

La convocatoria adquiere una dimensión especial por el momento deportivo que atraviesa Lionel Messi en el Mundial 2026.

El cumpleaños número 39 llega apenas horas después de una nueva actuación histórica del capitán argentino. En el encuentro frente a Austria, Messi marcó un doblete que volvió a colocarlo en el centro de la escena futbolística mundial.

Gracias a esos dos goles, el astro rosarino alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales. El nuevo registro representa otro hito dentro de una carrera que continúa acumulando marcas y capítulos destacados aun en una etapa avanzada de su trayectoria profesional.

La coincidencia entre el cumpleaños del futbolista y la reciente conquista de ese récord histórico contribuyó a potenciar el entusiasmo de los hinchas y a impulsar una convocatoria que busca reflejar el reconocimiento popular hacia el capitán argentino.

Una celebración sin fronteras

La propuesta se presenta como un gran "cumpleaños feliz" coordinado a nivel nacional e internacional. La intención es que las voces de los argentinos se unan más allá de las distancias y que el homenaje alcance una dimensión colectiva acorde con la relevancia que Messi tiene para millones de personas.

En medio del Mundial 2026 y luego de una nueva actuación histórica del capitán, la convocatoria busca transformar una fecha personal en una celebración compartida. Este miércoles, a las 10:00 y nuevamente a las 22:00, la iniciativa impulsada por Rodolfo Barili y acompañada por Cadena 3 intentará reunir en un mismo canto a quienes deseen sumarse al festejo de los 39 años de Lionel Andrés Messi, el hombre que sigue escribiendo páginas históricas con la camiseta argentina.