En imágenes: Catamarca celebró el triunfo de Argentina y la clasificación a octavos

Las bajas temperaturas registradas durante la noche de este viernes en la Capital no fueron un obstáculo para los decenas de hinchas que salieron a celebrar un nuevo triunfo de la Selección Argentina.

El principal punto de encuentro fue la plaza 25 de Mayo, donde los simpatizantes se congregaron para festejar una victoria que significó mucho más que un resultado positivo: el equipo nacional aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, desatando la alegría de los fanáticos en Catamarca.

Un triunfo clave en el Mundial

Argentina se impuso 3 a 2 frente a Cabo Verde en el encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026.

El partido se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, donde la Selección no solo consiguió la victoria, sino que además selló su pasaje a la siguiente instancia del certamen.

Datos del partido:

Resultado: Argentina 3 - Cabo Verde 2.

Argentina 3 - Cabo Verde 2. Instancia: 16avos de final del Mundial 2026.

16avos de final del Mundial 2026. Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.

Hard Rock Stadium de Miami. Consecuencia: Clasificación asegurada a los octavos de final.

seleccion catamarca

El próximo desafío de la Selección

Tras avanzar de ronda, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya tiene confirmado su próximo compromiso.

El encuentro está programado para el martes 7 de julio, a las 13 (hora argentina), en el estadio de Atlanta, donde la Selección buscará dar un nuevo paso en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.