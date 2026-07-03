Presentaron un sensor portátil de arsénico desarrollado por una catamarqueña

La Biblioteca "Dr. Dardo Mario Aguirre" de la Cámara de Senadores fue escenario de la presentación del Sensor Portátil de Arsénico en Agua, un desarrollo tecnológico orientado a contribuir con la salud pública y el cuidado del medio ambiente. La actividad reunió a autoridades legislativas, equipos técnicos y miembros de la comunidad para conocer una innovación científica impulsada por la investigadora catamarqueña Dra. Daiana Reartes, quien explicó el funcionamiento, los alcances y los objetivos de una herramienta diseñada para facilitar la detección de arsénico en muestras de agua.

El encuentro estuvo encabezado por la subsecretaria administrativa del Senado, Alina Chaile, quien acompañó la presentación de un proyecto que representa un aporte científico destinado a mejorar los mecanismos de control sanitario. Durante la jornada también participaron equipos técnicos y miembros de la comunidad interesados en conocer los detalles del dispositivo y las posibilidades que ofrece para la detección rápida de este compuesto.

Un desarrollo científico con origen en Catamarca

La exposición principal estuvo a cargo de la Dra. Daiana Reartes, joven científica catamarqueña egresada de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). La investigadora explicó que el sensor fue desarrollado junto a investigadoras del Departamento de Fisicoquímica de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Conicet, en el marco de un trabajo de investigación orientado a ofrecer una solución concreta para el monitoreo de la calidad del agua.

Durante la actividad, la Cámara de Senadores realizó un especial reconocimiento a la Dra. Reartes por su aporte científico y por el compromiso demostrado con el bienestar social. La distinción fue entregada por iniciativa del cuerpo legislativo, destacando el valor del desarrollo tecnológico y su potencial impacto en la salud pública.

La científica señaló que este proyecto surgió durante su etapa como becaria doctoral en la Universidad Nacional de Córdoba, con un objetivo claramente definido: desarrollar un dispositivo útil que pudiera contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mediante una herramienta sencilla, rápida y accesible para la detección de arsénico en agua.

Ciencia al servicio de la salud pública

Durante su disertación, la Dra. Reartes explicó las razones que motivaron el desarrollo del sensor y la importancia de contar con mecanismos que permitan detectar la presencia de arsénico de manera ágil.

La investigadora advirtió que "la exposición prolongada al arsénico se correlaciona con una amplia diversidad de efectos perjudiciales para la salud, pudiendo producir cáncer de piel, pulmón y de mama, entre otros".

Asimismo, explicó que el sistema fue validado tanto en Córdoba como en Catamarca, debido a la presencia histórica y natural de este compuesto en ambas regiones, situación que se encuentra vinculada a la formación de la Cordillera de los Andes.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, esta validación permitió comprobar el funcionamiento del dispositivo en escenarios donde la presencia de arsénico constituye una problemática conocida, fortaleciendo así las posibilidades de aplicación del sensor para tareas de monitoreo y control.

Resultados en apenas tres minutos

Uno de los aspectos más destacados de la innovación presentada es su capacidad para simplificar el proceso de detección de arsénico, evitando la dependencia de laboratorios complejos y de costosos equipos importados.

Según explicó la investigadora, el funcionamiento del dispositivo es similar al de un test rápido. El sensor consiste en una tira reactiva del tamaño de un pendrive, sobre la cual se deposita una muestra mínima de agua.

Entre las principales características técnicas del desarrollo se destacan:

Utiliza apenas 50 microlitros de agua, equivalente a una gota.

Entrega el resultado en tan solo tres minutos.

Permite realizar la medición directamente en el lugar, sin necesidad de trasladar la muestra a un laboratorio.

Detecta concentraciones desde una parte por billón (1 ppb) hasta mil partes por billón (1000 ppb).

Es capaz de identificar niveles inferiores al límite máximo de 10 ppb establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el consumo humano.

Reduce la necesidad de utilizar equipos importados y procedimientos complejos de laboratorio.

Estas características convierten al sensor en una herramienta diseñada para facilitar el monitoreo de la calidad del agua mediante un procedimiento rápido y de sencilla aplicación.

Hacia el patentamiento

La Dra. Reartes informó que el desarrollo tecnológico se encuentra actualmente en la etapa de patentamiento. El objetivo inicial es que el sensor pueda ser implementado por los organismos responsables de la potabilización del agua y del control sanitario, facilitando las tareas de monitoreo de este compuesto en distintos ámbitos.

Al mismo tiempo, explicó que la proyección del proyecto contempla una futura comercialización y venta libre, ampliando las posibilidades de acceso a esta tecnología una vez concluido el proceso correspondiente.

La investigación científica

En el tramo final de su exposición, la investigadora también hizo referencia a la realidad que atraviesa actualmente el sector científico en el país y a las dificultades que enfrentan quienes desarrollan proyectos de investigación.

En ese sentido manifestó que "hoy por hoy uno se tiene que acomodar con lo que tiene y con lo que le alcanza para comprar, ya que los financiamientos están todos dados de baja".

Con esa reflexión concluyó una jornada que permitió presentar oficialmente un desarrollo científico nacido del trabajo conjunto entre instituciones académicas y de investigación, reconocer el aporte de una científica catamarqueña y dar a conocer una innovación tecnológica orientada a fortalecer el control sanitario, contribuir a la salud pública y promover herramientas para el cuidado del medio ambiente.