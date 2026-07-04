Ola polar en Catamarca: así estará el tiempo el primer fin de semana de julio

La llegada del primer fin de semana de julio estará marcada por la ola polar en Catamarca, con un escenario caracterizado por temperaturas mínimas muy bajas, máximas moderadas y variaciones tanto en la nubosidad como en la circulación del viento.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones previstas muestran un comportamiento cambiante entre el sábado 4, el domingo 5 y el lunes 6 de julio. Si bien las temperaturas continuarán siendo propias de un período de frío intenso, hacia el comienzo de la nueva semana se espera un incremento progresivo en los valores máximos.

El informe contempla además modificaciones en la dirección de los vientos durante cada una de las jornadas, junto con diferentes estados del cielo, que irán desde condiciones mayormente nubladas hasta un panorama con menor cobertura nubosa.

Sábado 4: jornada mayormente nublada con ráfagas de viento

El sábado 4 se presentará con un cielo mayormente nublado, configurando el inicio del fin de semana bajo condiciones de importante presencia de nubosidad.

Uno de los aspectos destacados será el comportamiento del viento. Durante la jornada, los vientos del norte rotarán hacia el noreste, registrándose ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, un dato relevante dentro del pronóstico previsto para ese día.

En cuanto a las temperaturas, el sábado estará marcado por un ambiente frío durante las primeras horas de la jornada y una máxima moderada hacia la tarde.

Datos previstos para el sábado 4:

Estado del cielo: mayormente nublado.

mayormente nublado. Viento: del norte rotando al noreste.

del norte rotando al noreste. Ráfagas: hasta 50 kilómetros por hora .

hasta . Temperatura mínima: 4 grados .

. Temperatura máxima: 12 grados.

Domingo 5: disminuye la nubosidad y cambian los vientos

Para el domingo 5, el pronóstico anticipa una modificación en las condiciones generales del tiempo respecto de la jornada anterior.

El cielo pasará a estar parcialmente nublado, reflejando una menor cobertura nubosa en comparación con el sábado. Al mismo tiempo, también cambiará la circulación del viento, que soplará del oeste con rotación hacia el este.

Las temperaturas mostrarán una mínima inferior respecto del día previo, aunque la máxima registrará un leve ascenso.

Datos previstos para el domingo 5:

Estado del cielo: parcialmente nublado.

parcialmente nublado. Viento: del oeste rotando al este.

del oeste rotando al este. Temperatura mínima: 3 grados .

. Temperatura máxima: 14 grados.

Lunes 6: continúa el frío, pero asciende la temperatura máxima

El lunes 6 mantendrá el escenario de bajas temperaturas matinales, aunque el pronóstico indica una continuidad en la tendencia de recuperación de las máximas observada durante el fin de semana.

La jornada se presentará algo nublada, con una cobertura de nubes inferior a la prevista para los días anteriores.

Respecto al viento, el informe señala circulación del norte oeste al este, manteniendo la variabilidad en la dirección prevista para el comienzo de la semana.

La temperatura mínima será la más baja del período analizado, mientras que la máxima alcanzará el valor más elevado entre las tres jornadas contempladas por el pronóstico.

Datos previstos para el lunes 6:

Estado del cielo: algo nublado.

algo nublado. Viento: del norte oeste al este.

del norte oeste al este. Temperatura mínima: 2 grados .

. Temperatura máxima: 17 grados.

Un panorama de evolución gradual durante tres jornadas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Catamarca muestra una evolución progresiva de las condiciones meteorológicas entre el sábado 4 y el lunes 6 de julio.

Durante este período se observará una secuencia que comenzará con un sábado mayormente nublado, acompañado por ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, continuará con un domingo parcialmente nublado y concluirá con un lunes algo nublado.

En paralelo, las temperaturas mínimas descenderán de 4 grados el sábado a 3 grados el domingo y 2 grados el lunes. En contraste, las temperaturas máximas presentarán un incremento sostenido, pasando de 12 grados a 14 grados y alcanzando finalmente 17 grados.

Asimismo, el pronóstico refleja cambios continuos en la dirección del viento durante las tres jornadas, con rotaciones que acompañarán la evolución prevista para este primer fin de semana de julio en el marco de la ola polar que afectará a Catamarca.