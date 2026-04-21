A un año de la muerte del Papa Francisco, el Gobierno participa del homenaje central en Luján

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, la Argentina será escenario de una serie de actividades conmemorativas que incluirán misas, caravanas y actos en distintos puntos del país. Sin embargo, el eje central de la jornada se concentrará en la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, donde la Iglesia Católica organizará el homenaje más relevante con participación de distintos sectores institucionales.

La Basílica de Luján será el lugar donde se desarrollará la ceremonia principal, encabezada por las máximas autoridades eclesiásticas del país. El evento reunirá a representantes del ámbito político, sindical y social, en una convocatoria que busca reflejar la dimensión nacional del recuerdo hacia el Sumo Pontífice argentino.

Presencia del Gobierno nacional en el acto central

El Gobierno nacional confirmó su participación en la ceremonia a través de dos figuras clave. La representación oficial estará a cargo de la vicepresidenta Victoria Villarruel y de Agustín Caulo, actual secretario de Culto y Civilización de la Nación, quien asumió el cargo en enero de este año en reemplazo de Nahuel Sotelo.

La presencia de ambos funcionarios se dará en un contexto particular, ya que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno se encuentran de viaje en Israel. De este modo, la delegación oficial en Luján estará encabezada por Villarruel y Caulo, aunque no se descarta la participación de otros integrantes de la administración libertaria, según indicaron fuentes oficiales.

El rol de la Iglesia y la conducción del homenaje

La misa central será conducida por Marcelo Colombo, quien se desempeña como la máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). La ceremonia, confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, estará marcada por los lemas "memoria agradecida" y "compromiso misionero", conceptos que sintetizan el espíritu de la convocatoria.

Junto a Colombo, estará presente la totalidad del episcopado argentino, incluyendo a los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA como el Cardenal Ángel Rossi, vicepresidente primero, Monseñor César Fernández, vicepresidente segundo y Monseñor Raúl Pizarro, secretario general. La participación de estas autoridades refleja el carácter institucional del homenaje, que busca reunir a toda la estructura de la Iglesia en el país en torno a la figura del Papa Francisco.

Participación política, sindical y social

El acto en Luján contará además con una amplia representación del ámbito político y social. Entre los dirigentes confirmados se encuentran Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, referentes de la CGT y representantes de movimientos sociales.

La presencia de estos sectores evidencia la transversalidad del homenaje, que convoca a distintos actores de la vida pública en torno a la memoria del pontífice argentino.

El sentido del homenaje y el legado del Papa Francisco

Desde la Conferencia Episcopal Argentina, organizadora del evento, se destacó el objetivo central de la convocatoria. A través de un comunicado, la institución subrayó que la actividad busca reunir al "Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza", en recuerdo del legado espiritual de Francisco.

En ese marco, se remarcó especialmente su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados, valores que estructuran tanto el lema elegido para la jornada como el sentido general de las actividades previstas en todo el país.

La conmemoración, que tendrá su punto más alto en Luján, se inscribe así en una jornada de alcance nacional, en la que la memoria del Papa Francisco se expresa a través de distintas manifestaciones religiosas y sociales. El acto central, con presencia del Gobierno y de las principales autoridades eclesiásticas, sintetiza ese reconocimiento colectivo a una figura que marcó profundamente a la Iglesia y a la Argentina.