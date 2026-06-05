Catamarca se suma a la despedida del Indio Solari con un banderazo

La noticia del fallecimiento de Carlos Alberto "Indio" Solari provocó un fuerte impacto en distintos puntos de la Argentina y generó inmediatas expresiones de dolor, reconocimiento y homenaje hacia una de las figuras más emblemáticas de la música nacional. Catamarca no quedó al margen de esa conmoción colectiva y, apenas horas después de conocerse la muerte del artista a los 77 años, comenzaron a surgir iniciativas impulsadas por sus seguidores para recordarlo.

En ese contexto, fanáticos catamarqueños convocaron a un banderazo que se realizará este viernes a las 18:00 horas en la Plaza 25 de Mayo, con el objetivo de rendir tributo al músico cuya obra y trayectoria dejaron una huella profunda en varias generaciones.

La convocatoria comenzó a difundirse rápidamente a través de las redes sociales y en pocas horas logró una amplia repercusión entre seguidores locales, quienes se sumaron a la propuesta de despedir al artista en un espacio público emblemático de la capital catamarqueña.

Una despedida que se replica en todo el país

El homenaje previsto en Catamarca forma parte de una serie de expresiones que comenzaron a multiplicarse en distintas ciudades argentinas tras conocerse el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Las muestras de afecto y reconocimiento surgieron de manera espontánea entre quienes acompañaron durante décadas la trayectoria artística de Solari y encontraron en su música, sus letras y sus presentaciones una forma de identidad cultural compartida. La convocatoria que se viraliza entre los seguidores catamarqueños mantiene una clara sintonía con lo que ocurre simultáneamente en otros puntos del país, donde miles de personas comenzaron a organizar encuentros para recordar al músico.

La rapidez con la que se difundieron estos llamados refleja la dimensión del impacto generado por la noticia y la vigencia del vínculo que el artista mantuvo con sus seguidores a lo largo de los años.

Una última misa ricotera en Plaza de Mayo

Entre las distintas iniciativas que surgieron tras conocerse el fallecimiento del cantante, una de las que más repercusión alcanzó fue la convocatoria a una última misa ricotera en Plaza de Mayo.

El encuentro fue programado para este viernes a las 18 horas y tendrá como escenario uno de los espacios públicos más representativos de la Argentina. Frente a la Casa Rosada, seguidores del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota planean reunirse para compartir un homenaje colectivo destinado a recordar a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

La propuesta busca reunir a personas provenientes de distintos lugares del país en una ceremonia cargada de simbolismo y atravesada por los códigos culturales que caracterizaron históricamente al universo ricotero.

Los símbolos de una despedida colectiva

Según se difundió entre organizadores y participantes, quienes asistan a la convocatoria en Plaza de Mayo lo harán portando elementos representativos de la cultura construida alrededor de la figura del Indio Solari y de la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Entre los objetos que los seguidores planean llevar se encuentran:

• Banderas identificatorias.

• Remeras alusivas al artista y su obra.

• Símbolos vinculados a la cultura ricotera.

Estos elementos forman parte de una tradición que durante años acompañó cada presentación y cada encuentro relacionado con el universo artístico del músico.

La intención de los asistentes es convertir esos símbolos en una expresión colectiva de reconocimiento y gratitud hacia una figura que logró construir un vínculo singular con su público y cuya influencia trascendió los escenarios para convertirse en un fenómeno cultural de alcance nacional.