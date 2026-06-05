¿Sigue la lluvia en Catamarca?: qué dice el pronóstico para el primer fin de semana de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó el pronóstico para la Capital durante el primer fin de semana completo de junio, anticipando condiciones húmedas, inestables y frescas. Según el informe oficial, la jornada se caracterizará por la permanencia de aire de origen sur y sudeste, que contrastará con los habituales inviernos secos de la región.

Este patrón atmosférico generará altos niveles de humedad, favoreciendo abundante nubosidad, lloviznas intermitentes, chaparrones aislados y reducción de visibilidad, especialmente en los sectores serranos y de cuestas. La combinación de estos factores no solo influirá en el confort térmico de los habitantes, sino que también tendrá implicancias para la seguridad vial y actividades al aire libre.

El SMN advirtió que la escasa amplitud térmica diaria será una característica distintiva del período. La cobertura nubosa y el aporte continuo de humedad mantendrán las mañanas frías y las tardes apenas templadas, generando una sensación térmica más baja de lo habitual en comparación con los primeros días de invierno.

Tendencias climáticas y registros preliminares

El comportamiento del primer fin de semana se alinea con una tendencia observada durante las primeras quincenas de 2026, marcada por una mayor frecuencia de eventos de precipitación frente a las segundas mitades de cada mes. Los registros preliminares muestran que, en diversos sectores del centro y este provincial, ya se acumulan alrededor de 10 mm de precipitación, cifra que supera la media climática habitual de junio para la región.

Estas condiciones indican un inicio de mes con notable humedad, que podría prolongarse y afectar la dinámica diaria en zonas urbanas y rurales. En particular, se recomienda prestar atención a sectores serranos, cuestas y áreas orientales de la provincia, donde podrían registrarse bancos de niebla, lloviznas persistentes y pavimento húmedo durante varios períodos del fin de semana.

Pronóstico detallado por jornada

Sábado 06 de junio

Condición general: persistente, nuboso, con escasas variaciones térmicas.

persistente, nuboso, con escasas variaciones térmicas. Temperatura mínima: 14°C

14°C Temperatura máxima: 20°C

20°C Detalle: predominio de aire húmedo desde el sudeste, intervalos de lloviznas y chaparrones débiles, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día. La tarde será templada, sin ascensos significativos de temperatura.

Domingo 07 de junio

Condición general: más fresco, gris e inestable.

más fresco, gris e inestable. Temperatura mínima: 13°C

13°C Temperatura máxima: 16°C

16°C Detalle: jornada más fresca del período por el fortalecimiento de la masa de aire húmeda y fresca. La nubosidad persistente limitará el calentamiento diurno, y se prevén precipitaciones débiles junto con nieblas o neblinas en sectores dispersos.

Lunes 08 de junio

Condición general: lenta mejoría, aunque aún con humedad residual.

lenta mejoría, aunque aún con humedad residual. Temperatura mínima: 12°C

12°C Temperatura máxima: 17°C

17°C Detalle: persistirá la nubosidad variable durante gran parte del día, con posibles mejoras temporarias hacia la tarde. El ambiente continuará fresco, manteniéndose la baja amplitud térmica.

Implicancias y recomendaciones

El panorama meteorológico planteado por el SMN sugiere un fin de semana para la planificación cuidadosa de actividades al aire libre y desplazamientos en rutas serranas o con pendientes. La combinación de humedad, visibilidad reducida y pavimento húmedo podría generar riesgos adicionales, mientras que las temperaturas contenidas enfatizan la necesidad de ropa adecuada y medidas preventivas contra la humedad y el frío.

En síntesis, el primer fin de semana de junio en Catamarca no tendrá los clásicos días fríos y secos típicos de invierno. En cambio, se caracterizará por humedad persistente, nubosidad abundante, lloviznas y temperaturas moderadas, reflejando una tendencia climática de las primeras quincenas de 2026, que evidencia una mayor frecuencia de precipitaciones en comparación con periodos anteriores del mismo mes.