Catamarca rinde homenaje al Indio Solari en una "Misa Ricotera"

Pese a la lluvia, la plaza 25 de Mayo, en pleno microcentro de Catamarca, se transformó en un punto de encuentro emblemático para los seguidores de Carlos "Indio" Solari. La convocatoria, que se replicó en diferentes ciudades de todo el país, reunió a fanáticos locales para despedir al músico tras su fallecimiento, en una jornada marcada por el dolor colectivo y la nostalgia.

Alrededor de las 19 horas, comenzaron a llegar jóvenes y adultos, quienes con remeras, banderas y gorras con la imagen del artista llenaron la plaza. Entre cánticos, abrazos y silencios compartidos, se percibía un ambiente atravesado por la música, la memoria y el reconocimiento a uno de los grandes referentes del rock nacional.

La postal de la jornada estuvo marcada por la diversidad generacional: quienes crecieron escuchando a Solari junto a sus padres se mezclaban con los fanáticos más jóvenes que lo descubrieron a través de la música heredada. Los asistentes compartieron sus sentimientos con La Unión:

"No me esperaba esta noticia", relató un seguidor.

"Fue muy desgarrador. Me enteré por las redes y no lo podía creer. Fue un genio", comentó otra fanática.

"La noticia me agarró desprevenida, me largué a llorar cuando me enteré", expresó otra asistente.

"Me tocó mucho su muerte, aprendí a escucharlo gracias a mi papá", agregó un joven.

"Fue muy importante en mi vida, su música me acompañó en muchas etapas de mi vida", concluyó un seguidor emocionado.

El hallazgo del fallecimiento del Indio Solari

Carlos "Indio" Solari fue hallado muerto a las 8 de la mañana de este viernes en su casa de Parque Leloir. Su cuidadora, al llegar a la vivienda para comenzar la jornada, lo encontró tirado en la zona de la pileta, a pocos metros del borde del agua. Ante la situación, llamó inmediatamente al equipo privado de emergencias médicas del músico, que se trasladó al lugar para brindarle asistencia.

Sin embargo, a las 8:30, las autoridades fueron alertadas del fallecimiento, lo que derivó en la apertura de una causa por averiguación de causales de muerte, a cargo del fiscal Lucio Rivero. El titular de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó llegó poco después a la vivienda de la calle Calixto Oyuela al 4000 para realizar las tareas correspondientes en la escena.

Últimas horas y contexto familiar

La reconstrucción inicial sobre las últimas horas de vida de Solari indica que el cantante habría cenado con su familia el jueves por la noche. Posteriormente, se dirigió a la pileta, donde sufrió una descompensación que derivó en su fallecimiento. Este detalle aporta un contexto íntimo y familiar a la tragedia, revelando que sus últimos momentos estuvieron acompañados por su entorno más cercano.

El escenario del hallazgo y la posterior intervención judicial reflejan un proceso meticuloso de investigación y preservación de la escena, con la presencia de las autoridades y los equipos médicos privados. Todo esto ocurre mientras el país lamenta la pérdida de una de las voces más icónicas del rock nacional, cuya influencia atraviesa generaciones y territorios.