Ponchito, segundo día, con los niños más protagonistas que nunca

El Ponchito transitó este miércoles su segunda jornada en el Escenario Mayor del Predio Ferial, nuevamente convertido en un espacio destinado a que niños, niñas y adolescentes puedan mostrar sus talentos, compartir sus expresiones y encontrarse con distintas manifestaciones artísticas provenientes de diferentes puntos de Catamarca.

La propuesta volvió a reunir sobre el escenario distintas formas de expresión. Bailar, cantar, tocar un instrumento y compartir las expresiones propias de cada lugar fueron algunas de las maneras elegidas por los chicos para formar parte de esta Fiesta Grande de los Chicos, en una jornada que tuvo como protagonistas a artistas, academias, talleres, delegaciones y grupos infantiles y juveniles.

Durante la mañana, la conducción estuvo a cargo de Miguel Ángel Carrizo y Roxana Castro, quien participó con su personaje Romea. Ambos acompañaron las presentaciones y compartieron el entusiasmo de los chicos a medida que cada propuesta ocupaba el escenario.

La danza fue la encargada de abrir la segunda jornada. La Academia de Danza y Malambo La Legión del Matrero dio inicio a las actuaciones, seguida por los ballets Huayra Tusuy, Mishquila Pacha y Folklórico De Pura Cepa, que llevaron al escenario diferentes expresiones vinculadas con la danza folklórica.

Música y mucha participación

La programación continuó con EVEA - Infantil 2 y luego dio paso a las presentaciones de Mateo El Baterista, Maia Rivera, Cali y Noel Cerrizuela, ampliando el recorrido artístico de la jornada y sumando distintas propuestas musicales.

También formaron parte de este primer tramo el Taller de Danza del Estudio de Arte Katya Germán y los alumnos de la Primaria del Colegio Privado Padre Ramón de la Quintana.

De esta manera, el primer bloque de actuaciones fue construyendo una programación diversa, con propuestas que tuvieron como denominador común la participación de chicos y chicas sobre el Escenario Mayor. Las presentaciones se desarrollaron hasta el receso del mediodía, momento en que la actividad hizo una pausa para luego retomar durante la tarde.

Entre las propuestas de la mañana se destacaron:

Academia de Danza y Malambo La Legión del Matrero.

Ballet Huayra Tusuy.

Ballet Mishquila Pacha.

Ballet Folklórico De Pura Cepa.

EVEA - Infantil 2.

Mateo El Baterista.

Maia Rivera.

Cali.

Noel Cerrizuela.

Taller de Danza del Estudio de Arte Katya Germán.

Alumnos de la Primaria del Colegio Privado Padre Ramón de la Quintana.

Delegaciones de toda Catamarca

Después del receso, las actividades se retomaron con Carlitos Ponce y Gisela Caso en la conducción, acompañados nuevamente por Romea, que continuó compartiendo la tarde con los chicos.

La apertura de este segundo bloque estuvo a cargo de la Orquesta Infantil y Juvenil San Jorge, dando paso posteriormente a una programación en la que comenzaron a tener una presencia destacada las delegaciones provenientes de distintos puntos de la provincia.

El escenario recibió así a niños y niñas que llegaron desde diferentes rincones de Catamarca para compartir sus propias expresiones. Cada delegación llevó consigo sus danzas, su música, sus voces y aquellas manifestaciones que forman parte de la identidad de cada lugar, convirtiendo al encuentro en un espacio de participación y representación provincial.

Desde Santa María, los chicos compartieron danza y canto sobre el Escenario Mayor, llevando parte de la expresión de los Valles Calchaquíes a la Fiesta Grande de los Chicos.

ponchito miercoles

Pomán también tuvo un momento especial durante la tarde con sus pequeñas copleritas. Las niñas hicieron sonar sus voces y sus cajas sobre el escenario, protagonizando una de las postales más tiernas de la jornada.

La segunda jornada contó además con la participación de delegaciones de Santa Rosa, Saujil y Paclín, junto con academias, talleres y artistas provenientes de distintos puntos de la provincia.

Academias, talleres y grupos infantiles

La agenda de la tarde incorporó una extensa lista de propuestas artísticas. Entre ellas estuvieron la Academia La Magia de Bailar, Academia Ricardo Romero, Taller Tusuy Nuna, F.R.I.D.A. Taller de Folklore de la Escuela Municipal N°3, además de las presentaciones de Andrés Solohaga, Reymundo Rivera, Hermanitos Herrera y Marcos Bringas.

La programación también contempló la participación de agrupaciones infantiles y juveniles vinculadas con la música, el canto y la danza.

En ese tramo estuvieron el Coro Municipal de Niños y Niñas de SFVC, la Academia Yawar Waina - Grupo Infantil y Menor, Sach-a Tusuy - Grupo Infantojuvenil y el Instituto Rubinstein con Pulso, propuestas que completaron una nueva jornada de El Ponchito.

La diversidad de participantes permitió que durante la segunda jornada confluyeran sobre un mismo escenario diferentes disciplinas y expresiones. Desde academias y talleres hasta orquestas, coros, grupos folklóricos, artistas y delegaciones, cada propuesta aportó su propia manera de formar parte de la Fiesta Grande de los Chicos.

El Ponchito continúa hasta el domingo

La segunda jornada reafirmó así el carácter participativo de El Ponchito, con una programación que permitió que niños, niñas y adolescentes fueran los protagonistas de las distintas actuaciones y que las delegaciones pudieran compartir expresiones representativas de sus lugares de procedencia.

La propuesta continuará durante los próximos días en el Escenario Mayor del Predio Ferial, con actividades previstas hasta el domingo 11 de octubre.

La programación se desarrolla todos los días en dos franjas horarias:

De 10 a 13.

De 15 a 21.

Lugar: Escenario Mayor del Predio Ferial.

Escenario Mayor del Predio Ferial. Finalización: domingo 11 de octubre.

domingo 11 de octubre. Entrada: libre y gratuita.

De esta manera, El Ponchito mantiene abierta su propuesta para que los chicos continúen encontrando en el escenario un espacio para bailar, cantar, tocar, compartir y expresar las manifestaciones culturales de sus comunidades, con la participación de delegaciones, academias, talleres y artistas de diferentes puntos de Catamarca.