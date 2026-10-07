Con la sala colmada se inauguró "Aves de Catamarca: Retratos de Libertad"

Con una sala colmada de asistentes y música en vivo, el COA Catamarca inauguró el lunes 5 de octubre la muestra fotográfica "Aves de Catamarca: Retratos de Libertad", una propuesta que reúne distintas miradas sobre la avifauna de la provincia y que busca generar un acercamiento entre el público, la fotografía y los ambientes naturales.

La apertura se realizó en Casa Caravati, en el marco del Día Nacional de las Aves, y tuvo como protagonistas tanto a las imágenes de la exposición como a las expresiones musicales que acompañaron el encuentro. La convocatoria permitió compartir una jornada dedicada al arte y la naturaleza, con una amplia concurrencia que acompañó la presentación de la muestra y las distintas propuestas artísticas previstas para la inauguración.

El encuentro estuvo acompañado por el grupo Tristes Tigres, cuya presentación aportó música en vivo a la jornada, y por el Dúo Pablo Demaio con Ricardo Sanchez Brizuela. Pablo Demaio, además, forma parte de los fotógrafos que participan de la exposición.

Catorce fotógrafos y distintas miradas

La muestra reúne imágenes realizadas por 14 fotógrafos, quienes a través de sus registros acercan al público diferentes perspectivas sobre las aves que habitan la provincia.

Cada una de las fotografías forma parte de una propuesta que busca mostrar la diversidad de la avifauna local y, al mismo tiempo, poner en valor los ambientes naturales donde esas especies desarrollan su vida. La exposición propone así una aproximación a las aves a partir de la mirada de quienes las registraron mediante la fotografía. Las imágenes permiten presentar distintas formas de observar y representar la riqueza de la fauna alada de Catamarca.

En ese sentido, "Aves de Catamarca: Retratos de Libertad" plantea una experiencia que vincula directamente la fotografía con el conocimiento y la valoración de la naturaleza. A través de los registros reunidos en Casa Caravati, la propuesta invita a descubrir la diversidad de las aves de la provincia y a prestar atención a los espacios naturales que constituyen sus hábitats.

Fotografía y música compartieron el protagonismo

La inauguración tuvo a la fotografía y la música como protagonistas. La presencia de Tristes Tigres acompañó el encuentro con una presentación en vivo, generando el marco artístico para la apertura de la exposición.

A esa participación se sumó el Dúo Pablo Demaio y Ricardo Sanchez Brizuela, que también formó parte de la jornada inaugural. En el caso de Pablo Demaio, su participación tuvo una doble dimensión, ya que además de integrar la propuesta musical es uno de los expositores de la muestra.

La combinación de las imágenes y las actuaciones musicales permitió que la apertura se desarrollara como una jornada dedicada al encuentro entre distintas expresiones artísticas y la naturaleza.

La amplia concurrencia que colmó la sala acompañó esta propuesta, en una inauguración que tuvo como eje la presentación de las fotografías y el interés por las aves de Catamarca.

Acercarse a la observación de aves

Además de presentar las imágenes de los 14 fotógrafos, el COA Catamarca impulsa con esta iniciativa un objetivo vinculado con la observación y la conservación de las aves.

La propuesta busca despertar el interés por la observación de aves y promover una mayor atención sobre la diversidad de especies presentes en la provincia. El acercamiento a través de la fotografía constituye, de esta manera, una vía para conocer y valorar la avifauna local.

El objetivo también está relacionado con la necesidad de promover el compromiso con la conservación de las aves y la protección de sus hábitats.

La muestra plantea así una conexión entre la experiencia artística y el cuidado de los ambientes naturales. Las fotografías no solo acercan al público diferentes registros de las aves de Catamarca, sino que también invitan a valorar los espacios en los que esas especies viven.

En este sentido, la exposición se presenta como una iniciativa que combina arte, observación y conservación, utilizando la fotografía como herramienta para mostrar la diversidad de la avifauna provincial y generar interés en su protección.

¿Hasta cuándo está la muestra?

"Aves de Catamarca: Retratos de Libertad" continuará abierta al público durante varios días después de su inauguración. La exposición podrá visitarse hasta el 13 de octubre en Casa Caravati "Museo de la Ciudad".

El espacio donde se desarrolla la muestra se encuentra ubicado en Rivadavia 1050, y el acceso es libre y gratuito.

La propuesta, inaugurada con una sala colmada, extiende así su invitación a quienes quieran acercarse a conocer las fotografías y las distintas miradas sobre las aves de la provincia.