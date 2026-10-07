Cerró el 17° Encuentro Nacional e Internacional de Coros "Catamarca da la Nota"

Con una masiva concurrencia y un amplio despliegue artístico, concluyó con éxito la 17° edición del Encuentro Nacional e Internacional de Coros "Catamarca da la Nota", una propuesta que reunió durante siete días a agrupaciones vocales, ensambles, orquestas y grupos musicales de la provincia y la región.

El encuentro ofreció una agenda cultural que combinó talleres abiertos, conciertos simultáneos y noches de gala, utilizando distintos escenarios emblemáticos de la ciudad para desarrollar una programación que tuvo a la música y al canto coral como principales protagonistas.

En total, la propuesta reunió a 30 agrupaciones, alrededor de 600 voces y 700 participantes, además de convocar a unas 1.500 personas como público asistente. El movimiento generado por el evento también significó más de 20 puestos de trabajo.

"La Previa" abrió el camino del encuentro

La programación comenzó formalmente con "La Previa", una serie de conciertos e intervenciones artísticas que se desarrollaron entre el lunes 28 de septiembre y el jueves 1 de octubre.

Las actividades tuvieron como escenarios la Glorieta de la Plaza 25 de Mayo y el Teatro Calchaquí, espacios donde vecinos y turistas pudieron disfrutar de distintas presentaciones vinculadas con la expresión coral.

Durante esas jornadas participaron diversas agrupaciones locales, talleres y propuestas destinadas a diferentes públicos. La programación incluyó:

Coro Voces Blancas de Huaycama .

. Taller de Canto y Ensamble del Instituto Enrique Hood .

. Coro de Alumnos de la Escuela N.º 36 "Paula Albarracín de Sarmiento" .

. Talleres infantiles y juveniles del Conservatorio Mario Zambonini .

. Taller de canto de la Escuela EVEA .

. Coro Infancia Lírica .

. Academia de Canto y Piano Con Brío .

. Coro Los Pequeños Mozart .

. Taller de Canto Los Canarios, bajo la dirección de la Lic. Natalia Brizuela Cesar.

"La Previa" permitió anticipar el espíritu de la propuesta y generar un primer espacio de encuentro entre las agrupaciones participantes, el público y los distintos ámbitos culturales de la ciudad.

catamarca da la nota

La gran apertura oficial en el Teatro Girardi

La gran apertura oficial tuvo lugar el viernes 2 de octubre a las 20:00, en el Teatro Girardi, con una gala que reunió distintas propuestas musicales.

La jornada contó con la participación del Coro de Cámara Municipal de SFVC y el Ensamble de cuerdas "ARS", además del Coro "Agrupación Rosarito" de La Rioja, la propuesta vocal "Barro Tal Vez" de Andalgalá, el Coro "Cantando Ando" y el Grupo Vocal Pirca, presentado como la frutilla de la torta de la noche.

La apertura también contó con la presencia del director de Cultura de la Municipalidad Capital, Alejandro Farfan. Luego de la gala, la jornada continuó con un espacio destinado a los coreutas visitantes. Durante la noche, Laura Bobadilla animó la cena de los coreutas visitantes, sumando otra instancia de encuentro a la programación del festival.

Conciertos simultáneos

El sábado 3 de octubre, el encuentro trasladó su actividad a diferentes puntos de la capital mediante los tradicionales Conciertos Simultáneos. A las 19:30, el Teatro del Sur recibió a la Orquesta Infantil y Juvenil "San Jorge", la Agrupación Vocal "In Crescendo", el Coro "Catamarca Gospel Choir" y la Orquesta Infantil y Juvenil Choya.

Una segunda programación se desarrolló a las 20:00 en la Iglesia Corazón de María, donde se presentaron el Coro Universitario, el Coro "Agrupación Rosarito" de La Rioja, el Coro de Mayores Fray Mamerto Esquiú, el Coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas "Raymi Coral" y el Coro de la Academia de Canto y Piano Con Brío.

La jornada continuó luego con una propuesta destinada a prolongar el encuentro entre los participantes. En la cena, Melodías de Marte y el DJ Ángel Sachetti brindaron un show con baile incluido, en una celebración que acompañó el desarrollo del encuentro.

El cierre en la Glorieta de la Plaza 25 de Mayo

El broche de oro de la programación llegó el domingo 4 de octubre, desde las 11:00, nuevamente en la Glorieta de la Plaza 25 de Mayo. El denominado "Cierre del Encuentro" reunió las voces de la Agrupación Conjunto Vocal "Instituto Rubinstein", el Coro "Agrupación Rosarito" de La Rioja y el Coro Cantus Nova Coral Litúrgico.

El punto culminante de la mañana fue el Gran Cierre junto a "Alma Folclórica" de Noelia Vergara, que puso el cierre artístico a la programación de esta decimoséptima edición.

La elección de la Glorieta como escenario nuevamente vinculó la propuesta coral con un espacio abierto de la ciudad, luego de que ese mismo lugar hubiera sido protagonista durante "La Previa".

Capacitación para los participantes

El encuentro también incorporó un componente formativo mediante cuatro talleres de capacitación, destinados a abordar distintos aspectos relacionados con la interpretación, el trabajo corporal, el cuidado de la voz y los arreglos para grupos vocales.

Las propuestas estuvieron a cargo de especialistas y profesionales vinculados con cada temática:

"Cuando la Interpretación en el Canto Va Más Allá de la Actuación" , a cargo de la Lic. Natalia Brizuela Cesar .

, a cargo de la . "Taller Corporal: Flexible Como el Bambú" , a cargo de la Prof. Silvia Inés Búcari .

, a cargo de la . "Patologías y Cuidados de la Voz Cantada" , a cargo de la Lic. Fonoaudióloga Valeria Cárdenas .

, a cargo de la . "El Eco de tu Voz. El Arreglo Para Grupos Vocales", a cargo del Prof. Pablo Olaz.

De esta manera, la programación no se limitó a los conciertos y presentaciones artísticas, sino que también incluyó espacios de capacitación vinculados con diferentes dimensiones del canto y la actividad coral.

Certificados, reconocimientos y cierre de la edición

Para finalizar el evento se realizó la entrega de certificados y reconocimientos a los directores y talleristas que hicieron posible esta edición de "Catamarca da la Nota".

La jornada culminó además con sorteos para el público presente, completando una programación que combinó las presentaciones musicales con instancias de formación, reconocimiento y encuentro.

La organización destacó el desarrollo de una edición que tuvo múltiples escenarios, numerosas agrupaciones y una importante participación tanto de artistas como de público.