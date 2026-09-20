A dos años de su muerte, el reclamo por Claudia Leguizamon vuelve a las calles de Catamarca

A dos años del fallecimiento de la docente chacarera Claudia Leguizamon, familiares, amigos y colegas volvieron a recordar su figura y renovaron el pedido de Justicia en Catamarca. La docente murió el 19 de septiembre de 2024 y, al cumplirse un nuevo aniversario, su hijo Fabio le dedicó sentidas palabras para homenajearla y mantener vivo su recuerdo.

En este marco, familiares, amigos y colegas convocaron a una marcha para este miércoles 23 de septiembre, a las 19, que tendrá como destino la Fiscalía General. La movilización tendrá como objetivo visibilizar el reclamo de Justicia por la muerte de la docente.

De acuerdo con la investigación judicial, Claudia Leguizamon se suicidó y no hubo intervención de terceras personas. Esa fue la conclusión a la que arribó la Justicia respecto de las circunstancias de su fallecimiento.

Sin embargo, la familia mantiene una hipótesis diferente y sostiene que Claudia habría sido instigada por su expareja, Luis Lobos, a atentar contra su vida. Según denunciaron sus familiares, la docente habría atravesado situaciones de hostigamiento continuo y violencia de género a las que, de acuerdo con su versión, era sometida.

A dos años de su fallecimiento, la familia continúa con su reclamo de Justicia y sostiene el pedido de que se investiguen las circunstancias que, según su denuncia, rodearon la muerte de Claudia Leguizamon.

La marcha prevista para este miércoles será un nuevo acto público impulsado por sus familiares, amigos y colegas para mantener visible el reclamo y recordar a la docente chacarera a dos años de su fallecimiento.