Pepas de chipá y queso azul: una receta diferente para acompañar los mates en Catamarca

A la hora de acompañar los mates en Catamarca, las opciones caseras pueden ir mucho más allá de las preparaciones tradicionales. Esta receta de pepas de chipá y queso azul propone una combinación de sabores y texturas que transforma una clásica galletita en un snack diferente y fácil de preparar.

La textura rústica característica del chipá se combina con distintos tipos de queso y un centro de queso azul. Para finalizar, un toque de miel o miel picante aporta el contraste necesario para completar la preparación.

Ingredientes

500 gramos de fécula de mandioca.

2 huevos.

100 gramos de manteca.

200 mililitros de leche.

1 cucharadita de sal.

1 cucharadita de polvo de hornear.

100 gramos de queso duro, como parmesano, sardo o reggianito.

400 gramos de queso blando en hebras.

Cantidad necesaria de queso azul para rellenar.

Miel o miel picante, a gusto, para terminar.

Preparación

1. Integrar la manteca y la fécula de mandioca con las manos hasta obtener una textura arenosa.

2. Incorporar la leche, la sal y los huevos. Mezclar hasta que los ingredientes líquidos comiencen a integrarse con los secos.

3. Agregar el polvo de hornear, el queso duro rallado y el queso blando en hebras.

4. Amasar ligeramente dentro del bowl hasta conseguir una masa homogénea, con la consistencia suficiente para formar las bolitas sin que se desarmen.

5. Tomar pequeñas porciones de masa, formar esferas con las manos y colocarlas sobre una placa antiadherente apta para horno, dejando espacio entre cada una.

6. Presionar el centro de cada bolita con un dedo y colocar allí un cubito de queso azul.

7. Cocinar en horno a temperatura media durante aproximadamente 20 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie apenas dorada.

8. Retirar del horno y servir inmediatamente con un hilo de miel o miel picante por encima.