Urbanc cerró su visita pastoral a Paclín confirmando en la fe a 42 adolescentes

El sábado 19 de septiembre se llevó a cabo el cierre de la visita pastoral del obispo diocesano Mons. Luis Urbanc a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, con sede en La Merced, departamento Paclín, una presencia pastoral que se había iniciado el lunes 14 de septiembre.

La última jornada del recorrido reunió distintas instancias de encuentro, diálogo y acompañamiento a integrantes de la comunidad. A lo largo de la jornada, el obispo compartió momentos con sectores vinculados con la vida social e institucional de Paclín y, por la tarde, tuvo a su cargo una celebración central para la comunidad parroquial.

El cierre de la visita estuvo marcado especialmente por la celebración del Sacramento de la Confirmación, mediante el cual 42 adolescentes recibieron este sacramento en una ceremonia presidida por el pastor diocesano.

Encuentro con los adultos mayores

La jornada comenzó con una reunión con miembros de la Dirección y Asociación de Adultos Mayores de Paclín. En ese espacio, Mons. Urbanč compartió y dialogó con los integrantes de ambas instituciones, acompañado por el párroco de Nuestra Señora del Rosario, padre Martín Brizuela.

El encuentro constituyó uno de los primeros momentos de la última jornada de la visita pastoral y permitió al obispo mantener un contacto directo con los adultos mayores de la jurisdicción.

La presencia del párroco junto al obispo durante esta actividad acompañó el sentido pastoral de la visita, que tuvo como uno de sus ejes el encuentro con distintos integrantes de la comunidad de Paclín.

Visita a la Policía Provincial

Posteriormente, el pastor diocesano se trasladó hasta la comisaría de la Policía Provincial recientemente inaugurada, donde mantuvo un encuentro con integrantes de la familia policial.

En el lugar, Mons. Urbanč saludó a quienes cumplen funciones en la dependencia y se reunió con el comisario y los efectivos que allí se desempeñan.

Durante esa visita tuvo lugar además un momento de particular significado para la comunidad. El obispo bendijo un pequeño busto del Beato Mamerto Esquiú, que había sido obsequiado a la comisaría. La bendición estuvo acompañada por una oración por la pronta canonización del Beato Mamerto Esquiú, incorporando así una dimensión religiosa a este encuentro con los integrantes de la fuerza policial.

La celebración de la Confirmación

En horas de la tarde llegó el momento central del cierre de la visita pastoral. Mons. Luis Urbanč presidió la Santa Misa en la que administró el Sacramento de la Confirmación a 42 adolescentes.

La celebración contó con la participación de fieles provenientes de todas las comunidades que conforman la jurisdicción parroquial, lo que permitió que la despedida del obispo se desarrollara con una amplia presencia de la comunidad religiosa de Paclín.

La administración del sacramento a los adolescentes constituyó el principal acontecimiento de esta última jornada, en el marco de una visita pastoral que había comenzado cinco días antes y que tuvo su cierre en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de La Merced. Los 42 adolescentes confirmados fueron protagonistas de la celebración religiosa que puso el cierre a la presencia pastoral del obispo en Paclín.

El agradecimiento de la comunidad

Al finalizar la visita, toda la comunidad expresó su agradecimiento a Mons. Luis Urbanc por su presencia, su visita y las enseñanzas compartidas durante su permanencia en la jurisdicción parroquial.

El agradecimiento estuvo acompañado por un compromiso de oración por el obispo y por su ministerio. De este modo, la comunidad de Paclín despidió al pastor diocesano luego de la visita pastoral iniciada el lunes 14 de septiembre y concluida el sábado 19.

La última jornada reunió, en diferentes momentos, a adultos mayores, integrantes de la Policía Provincial, el párroco, fieles de las distintas comunidades y los 42 adolescentes que recibieron la Confirmación, configurando un cierre que combinó el encuentro comunitario, el acompañamiento pastoral y la celebración sacramental.

Así concluyó la visita de Mons. Luis Urbanč a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, con sede en La Merced, dejando como cierre la celebración de la fe junto a los adolescentes confirmados y el agradecimiento de toda la comunidad por su presencia y sus enseñanzas.