Calendario de Anses: quiénes cobran la próxima semana en Catamarca y todo el país

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos de las prestaciones sociales correspondientes a septiembre. Los beneficiarios de Catamarca y del resto del país podrán consultar las fechas de cobro de la próxima semana, de acuerdo con la terminación de su DNI.
Estas son las fechas previstas para los próximos días:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del martes 8 de septiembre al viernes 9 de octubre.
Asignaciones de Pago Único
Las Asignaciones de Pago Único correspondientes a Matrimonio, Adopción y Nacimiento se abonan según el siguiente cronograma:
- Primera quincena: todas las terminaciones de DNI, del miércoles 9 de septiembre al viernes 9 de octubre.
- Segunda quincena: todas las terminaciones de DNI, del lunes 21 de septiembre al viernes 9 de octubre.