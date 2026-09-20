Calendario de Anses: quiénes cobran la próxima semana en Catamarca y todo el país

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos de las prestaciones sociales correspondientes a septiembre. Los beneficiarios de Catamarca y del resto del país podrán consultar las fechas de cobro de la próxima semana, de acuerdo con la terminación de su DNI.

Estas son las fechas previstas para los próximos días:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del martes 8 de septiembre al viernes 9 de octubre.

Asignaciones de Pago Único

Las Asignaciones de Pago Único correspondientes a Matrimonio, Adopción y Nacimiento se abonan según el siguiente cronograma: