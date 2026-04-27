Ácido fólico: la vitamina clave para prevenir malformaciones desde el inicio del embarazo

El ácido fólico es una vitamina fundamental para el correcto funcionamiento del organismo, ya que interviene directamente en la producción de células nuevas. Entre sus funciones más relevantes se encuentra la generación de glóbulos rojos, neuronas y material genético, como el ADN y el ARN, elementos indispensables para el desarrollo y la reproducción celular.

Su importancia trasciende todas las etapas de la vida, pero adquiere una dimensión crítica durante el embarazo. En ese contexto, esta vitamina cumple un rol decisivo en la formación del sistema nervioso del embrión, lo que la convierte en un componente clave para la prevención de anomalías congénitas graves.

El desarrollo temprano y los riesgos evitables

Durante las primeras semanas del embarazo, se produce uno de los procesos más delicados del desarrollo humano: la formación del cerebro y del sistema nervioso. En esta etapa inicial tiene lugar el cierre del tubo neural, una estructura embrionaria que posteriormente dará origen a la médula espinal.

Cuando este proceso no se completa de manera adecuada, pueden aparecer malformaciones severas. Entre las más frecuentes se destacan:

Anencefalia : caracterizada por la falta de desarrollo del cerebro y de los huesos del cráneo.

: caracterizada por la falta de desarrollo del cerebro y de los huesos del cráneo. Espina bífida: un defecto que afecta la columna vertebral y la médula espinal.

Estas condiciones, en muchos casos, pueden prevenirse mediante una adecuada ingesta de ácido fólico en el período previo y temprano del embarazo, lo que pone en evidencia la relevancia de la prevención y la información oportuna.

Recomendaciones sanitarias y planificación

Desde el Ministerio de Salud de la provincia se subraya la necesidad de adoptar un enfoque preventivo que contemple la planificación del embarazo. En ese sentido, se recomienda consultar a un profesional de la salud y comenzar con la ingesta de ácido fólico al menos tres meses antes de la gestación, continuando durante los primeros tres meses del embarazo.

Este período es considerado crítico, ya que muchas veces el desarrollo inicial del embrión ocurre antes de que la persona gestante tenga conocimiento de su embarazo. Por ello, la suplementación anticipada se convierte en una herramienta fundamental para reducir riesgos.

Políticas públicas y alimentación

En Argentina, la prevención también se apoya en políticas públicas orientadas a mejorar la nutrición de la población. A través de la Ley N° 25.630/02, se estableció la fortificación obligatoria de la harina de trigo con hierro, ácido fólico y otras vitaminas del grupo B.

Esta medida busca garantizar una ingesta mínima de estos nutrientes esenciales a través de alimentos de consumo cotidiano, contribuyendo así a la reducción de deficiencias nutricionales en la población general.

Entre los productos alcanzados por esta normativa se incluyen:

Pan

Galletas

Pastas secas

Otros alimentos elaborados con harina enriquecida

Alimentación y fuentes naturales

Más allá de la fortificación industrial, es fundamental complementar la dieta con alimentos naturalmente ricos en ácido fólico. Entre ellos se destacan los vegetales de hoja verde oscuro, como:

Espinaca

Acelga

Lechuga criolla

También son fuentes importantes:

Brócoli

Legumbres

Productos derivados de harinas enriquecidas

La combinación de una alimentación equilibrada con la suplementación adecuada permite alcanzar los niveles necesarios de esta vitamina, especialmente en etapas de alta demanda como el embarazo.