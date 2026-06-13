Mi Bingo dejó nuevos millonarios en la provincia y entregó un auto 0 km

Hoy en la Sala de Sorteos de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca, ubicada en calle Rivadavia 967, se realizó una nueva edición de Mi Bingo Catamarqueño - Edición Mundialista, con una destacada concurrencia de público y transmisión en vivo a través de radio, televisión y plataformas digitales.

La jornada contó con la presencia de autoridades del organismo, representantes de agencias oficiales, vendedores y vecinos que se acercaron para compartir una tarde cargada de emoción y expectativa.

En esta oportunidad, el sorteo se desarrolló en diez rondas, distribuyendo importantes premios y consolidándose como uno de los eventos más convocantes de la provincia. El premio mayor, correspondiente a la décima ronda, alcanzó los 30 millones de pesos y tuvo como destino San Fernando del Valle de Catamarca. Por su parte, el pozo del bingo quedó vacante, generando aún más interés de cara a futuras ediciones.

Cabe destacar que, desde el 12 de mayo y hasta la fecha del sorteo, los números del bingo fueron anunciados diariamente en la primera ubicación de la quiniela, manteniendo el entusiasmo de los participantes durante varias semanas. Además, cada cartón incluyó una raspadita en su reverso, ofreciendo nuevas posibilidades de obtener premios. En esta edición se pusieron en juego 100 billetes extras de Mi Bingo, premios especiales de $100.000 para las cuatro cifras y, además, 50 pelotas oficiales del Mundial y 50 camisetas oficiales de la Selección Argentina, distribuidas entre los cartones vendidos en toda la provincia.

Durante la jornada también se realizaron sorteos complementarios mediante números de cartón, otorgando diez premios adicionales, entre ellos bicicletas, motos y, como broche de oro, un auto 0 km, que quedó en San fernando del valle de catamarca, ampliando así las oportunidades de ganar.

Asimismo, se llevó a cabo un sorteo exclusivo para vendedores, mediante el cual se entregaron bicicletas y motos, en reconocimiento al compromiso y esfuerzo de quienes desempeñan un rol fundamental en la comercialización del bingo.

Otra de las propuestas destacadas fue el Kit de Emprendedores, destinado en esta ocasión a un emprendimiento de elaboración de pastas. Esta iniciativa brinda una oportunidad adicional de ganar y busca fomentar el trabajo independiente. El premio consistió en un equipamiento completo con todos los elementos básicos necesarios para iniciar la actividad, representando una herramienta concreta para el desarrollo económico del ganador.

Además, continuó vigente la modalidad de compra online, una alternativa que sigue mostrando una excelente aceptación por parte del público, favoreciendo la digitalización del juego y ampliando su alcance en toda la provincia.

En total, se distribuyeron más de 155 millones de pesos en premios, incluyendo la instancia especial del pozo extra, que ofrecía la posibilidad de ganar $12.000.000 adicionales hasta la bolilla 39, sumando aún más expectativa al desarrollo del sorteo.

Desde la organización destacaron una vez más el compromiso permanente con las entidades beneficiarias sin fines de lucro, reafirmando el importante rol social que caracteriza a cada edición de Mi Bingo Catamarqueño.

A continuación, se detalla la lista completa de ganadores de esta edición