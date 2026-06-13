Catamarca: Aníbal Moreno visitó el Centro Terapéutico

La ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, recibió al jugador catamarqueño, del Club River Plate, Anibal Moreno, quien participó de una jornada recreativa con los usuarios del Centro Terapéutico.

Durante el encuentro Moreno jugó un partido con los chicos y luego compartió un refrigerio con charlas y risas.

En este contexto, el futbolista agradeció a los chicos y chicas por el recibimiento y agregó que "compartimos una linda mañana, nos reímos mucho y durante el almuerzo pudimos seguir conociéndonos un poco más".

Además, destacó el trabajo que se brinda en el Centro Terapéutico y manifestó su gratitud por los presentes que recibió.