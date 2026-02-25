Aconquija: restringen el tránsito en la Ruta Provincial N°48

Un hundimiento de calzada obligó a disponer restricciones preventivas en la Ruta Provincial N°48, a la altura del kilómetro 63, en la localidad de Yunka Suma - Aconquija. La situación motivó la intervención inmediata de equipos técnicos y la implementación de medidas para resguardar la seguridad de los usuarios que transitan por el sector.

El incidente se produjo en un tramo clave de esta vía provincial, generando la necesidad de limitar el tránsito mientras se evalúan las condiciones estructurales del pavimento afectado. La prioridad, según se informó, es garantizar condiciones seguras de circulación.

Restricción preventiva del tránsito

Como medida inmediata, se dispuso la restricción del tránsito para vehículos pesados, permitiéndose únicamente la circulación de vehículos livianos, siempre bajo estrictas condiciones de precaución.

La decisión responde a la necesidad de reducir cargas sobre la estructura dañada y evitar un agravamiento del hundimiento. El esquema dispuesto contempla:

Prohibición de circulación para camiones y vehículos de gran porte.

Circulación habilitada con precaución para vehículos livianos.

Control y supervisión en el sector afectado.

Las autoridades solicitan extremar las medidas de seguridad al atravesar el tramo comprometido y mantener una conducción prudente ante la presencia de personal y maquinaria trabajando en la zona.

Trabajos de evaluación y acondicionamiento

En el lugar ya se encuentran operando equipos y personal técnico, quienes realizan tareas de evaluación para determinar el alcance del daño estructural y definir las acciones necesarias para su acondicionamiento.

Las labores incluyen la inspección de la calzada afectada y el análisis de las condiciones del terreno, con el objetivo de restablecer cuanto antes la normalidad del tránsito bajo parámetros seguros.

El enfoque adoptado combina intervención técnica con prevención, priorizando la seguridad de los usuarios mientras se avanza en la estabilización del tramo comprometido.