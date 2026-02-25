  • Dólar
Es miércoles y vuelven los chaparrones: así va a estar el tiempo en Catamarca

La jornada del 25 de febrero comenzará parcialmente nublada y tendrá mayor inestabilidad desde la tarde, con probabilidad de algunas lluvias dispersas y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

25 Febrero de 2026 07.59

Este miércoles se presentará con condiciones cambiantes en Catamarca, de acuerdo al pronóstico difundido para la jornada. En el arranque, durante la madrugada el cielo estuvo parcialmente nublado, con una temperatura de 22 grados de mínima.

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado. La temperatura ascenderá hasta los 27 grados, con probabilidad de precipitaciones aún baja. El viento rotará al Noreste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas previstas de entre 42 y 50 km/h.

Hacia la tarde  mermará en nubosidad. La temperatura alcanzará los 32 grados, la máxima prevista para el día. El viento continuará soplando del mismo sector, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Por la noche llegarán los chaparrones. La temperatura descenderá a 26grados, mientras que el viento se mantendrá con la misma intensidad.

 

