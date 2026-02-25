Confirman que el Paso Internacional San Francisco continuará cerrado hasta nuevo aviso

La Coordinación del Centro de Frontera San Francisco informó que el Paso Internacional San Francisco continuará cerrado hasta próximo aviso.

El organismo, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior, detalló que la medida obedece a que la Ruta CH 31 se encuentra intransitable debido a fenómenos climáticos adversos en el sector chileno.

El Paso Internacional San Francisco conecta la provincia de Catamarca con la ciudad de Copiapó, en la República de Chile, y constituye uno de los principales corredores de vinculación entre ambos países en la región.

