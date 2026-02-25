  • Dólar
  • BNA $1350 ~ $1400
  • BLUE $1410 ~ $1430
  • TURISTA $1755 ~ $1755

23 C ° ST 23.21 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Confirman que el Paso Internacional San Francisco continuará cerrado hasta nuevo aviso

La decisión fue comunicada por la Coordinación del Centro de Frontera San Francisco y responde a la intransitabilidad de la Ruta CH 31 en el sector chileno debido a fenómenos climáticos adversos.

25 Febrero de 2026 08.16

La Coordinación del Centro de Frontera San Francisco informó que el Paso Internacional San Francisco continuará cerrado hasta próximo aviso.

El organismo, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior, detalló que la medida obedece a que la Ruta CH 31 se encuentra intransitable debido a fenómenos climáticos adversos en el sector chileno.

El Paso Internacional San Francisco conecta la provincia de Catamarca con la ciudad de Copiapó, en la República de Chile, y constituye uno de los principales corredores de vinculación entre ambos países en la región.
 

Tags
Catamarca Chile Paso de San Francisco

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también