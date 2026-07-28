Activan un operativo de rescate por turistas varados en la cordillera de Fiambalá

Un nuevo episodio de emergencia se registra en la cordillera de Fiambalá, donde las autoridades activaron un operativo de rescate para asistir a turistas y prestadores turísticos que quedaron varados como consecuencia de un intenso temporal de nieve y viento blanco.

De acuerdo con la información de organismos locales, serían alrededor de treinta camionetas las que permanecen en la zona afectada por las condiciones climáticas. Algunas de ellas se encontrarían seriamente comprometidas por la acumulación de nieve, situación que motivó reiterados pedidos de auxilio por parte de quienes permanecen en el lugar.

Las dificultades generadas por el temporal obligaron a poner en marcha los protocolos de emergencia para intentar llegar hasta la zona afectada, en un contexto caracterizado por condiciones meteorológicas extremas que dificultan las tareas de asistencia.

Pedidos urgentes de auxilio desde la cordillera

Según lo informado por FM Tarabuco, desde la cordillera comenzaron a enviarse mensajes solicitando asistencia urgente, debido a que la intensidad de la nieve y del viento estaba afectando severamente a los vehículos y a las personas que permanecían en el sector. La información señala que el fenómeno meteorológico redujo considerablemente la visibilidad, debido a la presencia de viento blanco, una de las principales complicaciones para quienes transitan por caminos de alta montaña.

De acuerdo con los medios locales mencionados en la información base, estas condiciones habrían provocado el choque de camionetas en la zona, agravando aún más la situación que enfrentan los ocupantes de los vehículos.

Asimismo, se indicó que los pedidos de auxilio también habrían llegado a los Bomberos Voluntarios de Fiambalá, quienes fueron alertados sobre la situación que se desarrollaba en la cordillera.

Maquinaria pesada para intentar llegar al lugar

Frente a este escenario, la empresa minera ZIJIN-LIEX puso en movimiento maquinaria pesada con el objetivo de intentar acceder hasta el sector afectado. Las tareas se desarrollan en un contexto definido por condiciones extremas de viento blanco, lo que dificulta el avance de los equipos destinados a prestar asistencia.

Posteriormente, la Dirección de Defensa Civil Tinogasta informó que equipos pesados y equipos de salvamento de la empresa Liex Zijin comenzaron a trabajar en la zona para colaborar con las tareas de asistencia y con la preparación de los sectores afectados por el temporal.

La participación de la empresa forma parte del operativo desplegado para brindar respuesta a quienes permanecen atrapados en medio de las inclemencias climáticas.

Operativo conjunto de emergencia

La Dirección de Defensa Civil Tinogasta emitió un comunicado dirigido a las familias de los visitantes y de los prestadores turísticos que se encuentran en la zona cordillerana. En ese mensaje informó que, ante las condiciones meteorológicas adversas, ya fueron activados los protocolos de emergencia previstos para este tipo de situaciones.

El operativo se desarrolla de manera coordinada entre distintos organismos y fuerzas que trabajan para asistir a las personas afectadas. Del procedimiento participan:

Gendarmería Nacional.

Policía.

Bomberos Voluntarios.

Defensa Civil Fiambalá.

El objetivo del despliegue es brindar asistencia y respuesta a los turistas y prestadores turísticos que quedaron atrapados en medio del temporal que afecta la región cordillerana.

El llamado a mantener la calma

Mientras continúan las tareas de asistencia, la Dirección de Defensa Civil Tinogasta solicitó prudencia a la comunidad y especialmente a los familiares de las personas que permanecen en la zona.

En ese sentido, el organismo pidió mantener la calma, evitar la circulación de información no confirmada y seguir únicamente los comunicados oficiales emitidos por las autoridades competentes. "Esperamos a todos mantener la calma, impedir el flujo de información no oficiosa e informarnos únicamente de los mensajes oficiales provenientes de las autoridades competentes", indicó el organismo en el comunicado difundido durante el desarrollo del operativo.

La situación que se vive en la cordillera de Fiambalá se produce a solo días de lo ocurrido en Antofagasta de la Sierra, donde también se registró un operativo relacionado con mineros varados.

Además, este nuevo episodio ocurre luego de que se solicitara prudencia al turismo y a los prestadores turísticos, especialmente en relación con las actividades vinculadas al ascenso al Balcón del Pissis.