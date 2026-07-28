Salud realizó más de 900 atenciones durante la Fiesta del Poncho 2026

En el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante un amplio operativo de asistencia sanitaria que permitió brindar atención médica a cientos de personas durante el desarrollo del evento.

El dispositivo estuvo organizado para ofrecer cobertura permanente en el Predio Ferial, garantizando una respuesta inmediata ante las distintas situaciones que se presentaron a lo largo de cada jornada de la fiesta. Como resultado del operativo, el Ministerio informó que se realizaron 916 atenciones médicas y se concretaron 32 traslados hacia diferentes centros de salud, cifras que reflejan el trabajo desarrollado por los equipos sanitarios durante todo el evento.

La cobertura estuvo a cargo del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia), que dispuso una estructura especialmente diseñada para responder a la demanda generada por la realización de la fiesta.

Asistencia en el Predio Ferial

Para garantizar la atención de los visitantes, el SAME desplegó un operativo compuesto por distintos puntos de asistencia ubicados estratégicamente dentro del Predio Ferial.

El dispositivo estuvo integrado por:

Cinco puestos sanitarios.

Un consultorio.

Un móvil prehospitalario.

Dos tráileres ubicados en El Patio y el Patio Cervecero.

Un móvil sanitario en el escenario mayor.

Esta distribución permitió que la asistencia médica estuviera presente en diferentes sectores del predio, facilitando la atención inmediata de las personas que requirieron algún tipo de intervención durante el desarrollo de las actividades. Cada uno de los espacios funcionó como parte de un esquema coordinado que buscó garantizar la cobertura sanitaria durante toda la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El Ministerio de Salud informó que cada puesto de atención contó con personal asistencial y no asistencial permanente, permitiendo mantener una cobertura continua durante el desarrollo del evento.

Además del recurso humano, el operativo dispuso del equipamiento necesario para brindar asistencia médica de distinta complejidad. Según se informó, los equipos contaron con:

Equipamiento médico.

Medicación.

Recursos para atenciones de baja complejidad.

Recursos para atenciones de mediana complejidad.

Recursos para atenciones de alta complejidad.

Capacidad para realizar traslados a centros de salud.

Esta estructura permitió ofrecer respuestas acordes a las necesidades de cada situación registrada durante la realización de la fiesta.

El detalle de las atenciones

Del total de 916 atenciones realizadas durante el operativo sanitario, la mayor cantidad de intervenciones se registró en el consultorio instalado en el Predio Ferial. La distribución de las asistencias fue la siguiente:

609 atenciones en el consultorio.

177 atenciones en El Patio.

69 atenciones en el Patio Cervecero.

48 atenciones en el móvil prehospitalario.

13 atenciones en el escenario mayor.

Estos registros muestran la actividad desarrollada en cada uno de los espacios destinados a la atención médica durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026.

Cada sector respondió a las necesidades surgidas durante el desarrollo de las distintas actividades programadas, integrándose dentro del mismo operativo sanitario coordinado por el SAME.