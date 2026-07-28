Alerta por viento Zonda en Catamarca: el fenómeno afectará al oeste provincial

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para este martes en todo el oeste de la provincia de Catamarca, advirtiendo sobre la llegada de un fenómeno que estará acompañado por ráfagas intensas, un brusco aumento de la temperatura, una marcada disminución de la humedad relativa y una importante reducción de la visibilidad.

De acuerdo con el informe difundido por el organismo, las condiciones meteorológicas previstas se desarrollarán durante la mañana y la tarde, período en el que distintas localidades del oeste provincial registrarán la presencia de vientos provenientes del sector oeste con velocidades sostenidas y ráfagas de considerable intensidad.

La advertencia alcanza a una amplia porción del territorio catamarqueño y forma parte del sistema de alertas meteorológicas emitido por el organismo nacional para advertir sobre la ocurrencia de fenómenos que pueden generar complicaciones durante su desarrollo.

Las localidades bajo alerta

Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional, las localidades que estarán afectadas por el viento Zonda durante este martes son:

Antofagasta de la Sierra.

Tinogasta.

Belén.

Andalgalá.

Santa María.

Pomán.

En estos departamentos se prevé que el fenómeno se manifieste con vientos del sector oeste que alcanzarán velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora.

El organismo indicó que estas condiciones se presentarán principalmente durante la mañana y la tarde, por lo que la advertencia comprende buena parte de la jornada prevista para este martes.

El impacto del viento Zonda

Además de la intensidad del viento, el SMN advirtió que el fenómeno estará acompañado por una serie de condiciones meteorológicas características del viento Zonda.

Entre los efectos previstos se encuentran una reducción significativa de la visibilidad, un brusco aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, variables que modificarán de manera notoria las condiciones ambientales en las zonas alcanzadas por la alerta.

La disminución de la visibilidad constituye uno de los aspectos destacados del informe emitido por el organismo, ya que forma parte de los efectos previstos durante el desarrollo del fenómeno en los departamentos comprendidos por la advertencia.

La puna y la cordillera bajo impacto

El informe del Servicio Meteorológico Nacional también hace referencia a las condiciones previstas para las zonas de la puna y la cordillera, donde el viento alcanzará una intensidad aún mayor.

En esos sectores, las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora, configurando el escenario de mayor intensidad dentro del área comprendida por la alerta meteorológica.

El organismo señaló además que, en estas regiones, el viento también podría ocasionar una importante disminución de la visibilidad, una condición que se suma a la fuerza prevista para las ráfagas durante el desarrollo del fenómeno.