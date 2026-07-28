El trabajo silencioso de la Fiesta del Poncho: limpieza y reciclaje durante las 24 horas

Detrás de cada espectáculo, de cada recorrido por los pabellones y de cada jornada de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, un amplio equipo de trabajadores desarrolló una tarea constante para garantizar que el Predio Ferial permaneciera limpio y ordenado durante los diez días que se extendió el evento.

Mientras turistas y visitantes disfrutaban de las actividades programadas y aun cuando las luces de los escenarios ya se habían apagado, un operativo permanente de limpieza y reciclaje continuó trabajando durante las 24 horas, permitiendo responder a la elevada demanda que generó la masiva concurrencia.

El dispositivo estuvo integrado por personal de limpieza, recicladores urbanos y operarios de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, quienes desarrollaron sus tareas de manera coordinada bajo la supervisión de la Intendencia del Predio Ferial.

Las labores incluyeron la limpieza de todos los espacios, la recolección de residuos, su clasificación y la recuperación de materiales reciclables generados durante cada jornada de la fiesta.

Un equipo de 150 trabajadores

La limpieza de los 170 mil metros cuadrados que conforman el Predio Ferial estuvo a cargo de 150 trabajadores nucleados en una cooperativa.

El operativo funcionó de manera ininterrumpida durante toda la celebración mediante tres turnos rotativos, lo que permitió mantener la cobertura permanente tanto en los espacios interiores como en los sectores exteriores del predio. El trabajo alcanzó:

Baños.

Pabellones.

Sectores de comida.

Patios.

Caminerías.

El intendente del Predio Ferial, Fernando Boneu, explicó que este despliegue permitió responder a la demanda de limpieza generada durante toda la jornada, atendiendo el importante volumen de residuos producido diariamente.

Según indicó, el Predio Ferial recibió un promedio de 170 mil visitas por día, con registros que alcanzaron picos bastante superiores durante los fines de semana, situación que exigió una organización permanente para sostener las condiciones del espacio.

El crecimiento del sistema de reciclaje

En paralelo con las tareas de limpieza, el operativo de reciclaje continuó consolidándose durante la edición 2026 de la Fiesta del Poncho. La experiencia, que comenzó como una prueba piloto en 2024, fue ampliándose año tras año hasta incorporar, en esta edición, un espacio exclusivo destinado a la clasificación de materiales reciclables.

Además, el sistema sumó nuevos carros de 250 litros, destinados a fortalecer la recolección diferenciada desde los puntos donde se genera la mayor cantidad de residuos.

La supervisora de la Planta de Tratamiento de Residuos, Evelyn Vallejos, explicó que este año el trabajo se desarrolló de manera conjunta con la cooperativa Los Caminantes y el programa GIRO, fortaleciendo el sistema implementado en las ediciones anteriores.

Vallejos señaló que desde 2024 vienen desarrollando esta experiencia y destacó que en la edición 2026 se les cedió un espacio que les permitió trabajar durante toda la jornada con mayores condiciones para realizar las tareas de clasificación. También remarcó que la incorporación de los carros de 250 litros facilitó la recolección en origen, especialmente en el sector de los food trucks.

La separación de residuos

Uno de los principales avances de esta edición fue la implementación de la separación de residuos en origen. De acuerdo con la organización establecida, los food trucks debían realizar la separación de residuos desde el lugar donde estos eran generados, condición incorporada como parte de los contratos.

Esta modalidad permitió mejorar el circuito de gestión de residuos y facilitar el trabajo de los recicladores. En ese sentido, Evelyn Vallejos destacó que la mayoría de los food trucks ya realiza la separación en origen, situación que posibilita recuperar una mayor cantidad de materiales reciclables y hacer más eficiente todo el proceso de clasificación.

Gracias a este sistema fue posible recuperar:

Cartón.

Plástico.

Vidrio.

Aluminio.

Otros materiales reciclables.

Todos estos elementos fueron separados antes de llegar a la disposición final, contribuyendo a reducir el volumen de residuos generado durante la fiesta.

Tres cuadrillas para sostener el trabajo

El operativo de recicladores se desarrolló durante todas las jornadas de la Fiesta del Poncho y continúa incluso en los días posteriores. Las tareas estuvieron a cargo de tres cuadrillas integradas por ocho personas cada una, que trabajaron mediante turnos rotativos para responder a la alta demanda de gestión de residuos.

Uno de los equipos permanecía en el Predio Ferial hasta las 3.30 de la madrugada, acompañando el cierre de los espectáculos, mientras otra cuadrilla iniciaba las tareas desde las primeras horas del día con el embolsado, la clasificación y el acondicionamiento de los materiales recuperados.

Este trabajo coordinado permitió mantener activo el circuito de recuperación de residuos durante toda la duración del evento.