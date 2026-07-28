UTA pone en pausa el paro de colectivos en Catamarca y acata el diálogo de Transporte

El conflicto entre las empresas prestatarias del transporte público de pasajeros de la provincia y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Catamarca-La Rioja, ingresó en una nueva etapa luego de la intervención del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, que convocó a una instancia de diálogo en la antesala del paro de colectivos anunciado para este miércoles.

La convocatoria oficial modificó el escenario previsto para la jornada, ya que el gremio resolvió aceptar la propuesta de la cartera provincial y participar del encuentro programado para este jueves junto a las empresas del sector, con el objetivo de intentar destrabar el conflicto que mantiene a las partes enfrentadas.

El reclamo impulsado por la organización sindical está relacionado con el pago de las actualizaciones de la escala salarial vigente, montos que, según sostiene la UTA, las empresas prestatarias no están abonando.

A partir de esta convocatoria, la medida de fuerza quedó en pausa mientras se desarrolla la instancia de negociación promovida por la autoridad de aplicación.

El paro no fue levantado

Desde la UTA Seccional Catamarca-La Rioja informaron que, tras tomar conocimiento de la convocatoria realizada por el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, la organización decidió otorgar un compás de espera y participar de la reunión convocada.

Según indicó el gremio en su comunicado, la decisión fue adoptada con el objetivo de alcanzar una solución al conflicto que mantiene con las empresas prestatarias en relación con el reconocimiento de la escala salarial correspondiente.

No obstante, la organización sindical aclaró que la medida de fuerza no fue levantada ni dejada sin efecto. En ese sentido, explicó que el paro queda momentáneamente supeditado al resultado de la reunión convocada por la autoridad de aplicación, manteniéndose plenamente vigente el reclamo que originó el conflicto y la expectativa de obtener una respuesta que permita resolver la situación de manera concreta y definitiva.

El gremio destacó su voluntad de diálogo

En el comunicado difundido este martes, la UTA sostuvo que la decisión de aceptar la convocatoria representa una nueva muestra de responsabilidad y buena fe por parte de la organización sindical.

El gremio manifestó que, una vez más, decidió priorizar el interés de los usuarios del transporte público de pasajeros, evitando que la medida de fuerza afecte a miles de personas que dependen diariamente del servicio.

Entre los sectores mencionados por la organización sindical se encuentran:

Trabajadores.

Estudiantes.

Vecinos que utilizan diariamente el transporte público.

La UTA remarcó que la decisión de suspender momentáneamente la medida busca preservar el normal funcionamiento del servicio mientras se desarrolla la instancia de diálogo impulsada por el Ministerio.

Un largo conflicto

En otro tramo del comunicado, la organización sindical afirmó que durante todo el proceso los trabajadores del transporte han demostrado una permanente voluntad de diálogo, asegurando que se agotaron todas las instancias posibles para alcanzar una solución consensuada con las empresas.

Sin embargo, el gremio sostuvo que esa predisposición al diálogo debe traducirse ahora en hechos concretos que permitan resolver una situación que, según expresa el documento, se prolonga desde hace demasiado tiempo.

La organización reiteró que el origen del conflicto continúa siendo el reconocimiento y pago de la actualización de la escala salarial vigente, cuestión que espera comenzar a resolver en la reunión prevista para este jueves.

Expectativa

En el tramo final del comunicado, la UTA Seccional Catamarca-La Rioja expresó su expectativa de que el encuentro convocado por el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte constituya una verdadera oportunidad para alcanzar una solución.

La organización manifestó que espera que la reunión permita arribar a una solución justa y definitiva, poniendo fin al conflicto que mantiene con las empresas prestatarias del servicio de transporte público de pasajeros.

Asimismo, reafirmó que la defensa de los derechos de los trabajadores constituye un compromiso irrenunciable para la organización sindical y que ese principio continuará guiando sus decisiones durante el desarrollo de las negociaciones.

De esta manera, el conflicto en el transporte público de Catamarca ingresó en una nueva instancia de diálogo luego de la intervención del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte. Mientras la medida de fuerza quedó momentáneamente en pausa, la UTA dejó en claro que el paro no fue levantado y que su continuidad dependerá del resultado de la reunión convocada para este jueves con las empresas prestatarias. El eje de la negociación continuará siendo el reclamo por el reconocimiento y pago de las actualizaciones de la escala salarial vigente, en un escenario en el que el gremio ratificó su voluntad de diálogo y su expectativa de alcanzar una solución definitiva al conflicto.