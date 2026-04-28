Acuerdo Provincia y municipio: impulsan la refacción de centros de salud en Los Altos

En una acción conjunta orientada a fortalecer el sistema de atención primaria, el Gobierno provincial y el municipio de Los Altos formalizaron un acuerdo que permitirá avanzar en la refacción y reacondicionamiento de centros de salud en esa jurisdicción del Este catamarqueño.

El convenio fue rubricado en Casa de Gobierno y contó con la participación de los ministros de Obras Públicas y Hacienda, Juan Marchetti, y de Salud, Johana Carrizo, junto al intendente de Los Altos, Raúl Barot. La firma del acuerdo establece un esquema de trabajo coordinado que busca mejorar las condiciones edilicias de espacios clave para la atención sanitaria.

La iniciativa se enmarca en una lógica de articulación institucional, en la que cada nivel del Estado aporta recursos y capacidades específicas para concretar las obras previstas.

Centros de salud alcanzados por las obras

El acuerdo contempla la intervención en dos puntos estratégicos del sistema sanitario local, definidos por su relevancia en la atención cotidiana de la población:

Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Obrero

Vacunatorio Central de Los Altos

Estos espacios serán objeto de trabajos de refacción y reacondicionamiento, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y adecuar sus instalaciones a las necesidades actuales. La selección de estos establecimientos responde a su rol dentro de la red de atención, donde cumplen funciones esenciales tanto en la atención primaria como en la implementación de políticas de prevención, como es el caso del vacunatorio.

Distribución de responsabilidades

Uno de los aspectos centrales del convenio es la definición precisa de las responsabilidades de cada una de las partes involucradas, lo que permite estructurar la ejecución de las obras de manera coordinada.

En este sentido, se estableció que:

Las carteras de Obras Públicas y de Salud aportarán: Materiales necesarios para la ejecución de las obras Inspección y supervisión de los trabajos

El municipio de Los Altos será responsable de: Proveer la mano de obra necesaria Ejecutar las tareas previstas en los edificios



Este esquema de cooperación permite combinar recursos provinciales con capacidad operativa local, facilitando la concreción de las obras en los plazos previstos. El acuerdo también contempla un aspecto organizativo clave: las partes involucradas mantendrán la individualidad y autonomía de sus estructuras técnicas y administrativas. Este punto establece un marco de funcionamiento en el que cada organismo conserva sus competencias, al tiempo que se integra en un proyecto común.

En cuanto a la duración, se determinó que el convenio estará vigente hasta la finalización de las obras establecidas, sin fijar un plazo específico en términos temporales. Esta definición permite que el desarrollo de los trabajos se ajuste a las necesidades propias de cada intervención.

Sistema de salud local

La refacción y reacondicionamiento de los centros de salud en Los Altos representa una intervención directa sobre la infraestructura sanitaria, con impacto en la calidad de los servicios brindados a la comunidad.

En este sentido, las obras apuntan a:

Mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos

Optimizar los espacios de atención

Fortalecer el funcionamiento del sistema de salud local

Acompañar las demandas sanitarias de la población

La intervención en el CAPS del barrio Obrero y en el Vacunatorio Central permite abordar tanto la atención primaria como las acciones de prevención, dos ejes fundamentales dentro de la política sanitaria.

El desarrollo de este tipo de iniciativas pone en evidencia la importancia de la coordinación entre distintos niveles del Estado para dar respuesta a necesidades concretas. La combinación de recursos materiales, capacidad técnica e intervención territorial configura un modelo de trabajo que busca garantizar la ejecución efectiva de las obras.

En este caso, la articulación entre el Gobierno provincial y el municipio de Los Altos se traduce en un acuerdo que establece responsabilidades claras, objetivos definidos y un marco de ejecución orientado a resultados concretos.