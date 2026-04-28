El Gobierno exigió a las universidades nacionales asegurar la continuidad de clases

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, intimó a los rectores de las universidades nacionales a garantizar el dictado de clases y a adoptar medidas concretas en el marco de la semana de paro docente establecida por los profesores universitarios.

La cartera conducida por Sandra Pettovello, mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, elevó un requerimiento formal a las autoridades de las casas de estudio. En dicho pedido, se solicitó que los rectores:

Informen las medidas adoptadas para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios .

. Consideren que los estudiantes son "víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras".

Detallen mecanismos para garantizar la continuidad académica en el contexto de la medida de fuerza.

El enfoque del planteo oficial se centra en la necesidad de preservar la actividad educativa en un escenario donde la interrupción de clases impacta directamente sobre la regularidad académica.

Preocupación por la suspensión total de actividades académicas

El comunicado oficial expresa una "extrema preocupación" por la suspensión total de la actividad académica registrada en universidades a lo largo del país. En ese marco, el Gobierno requirió a los rectores la implementación de un plan de contingencia que permita mitigar el impacto del paro docente.

Entre las medidas solicitadas se destacan:

La elaboración de un plan de contingencia institucional .

. La garantía de acceso a clases para estudiantes, incluyendo a docentes que no adhieran a las medidas de fuerza.

La implementación de modalidades alternativas de enseñanza , como herramientas virtuales.

, como herramientas virtuales. La reprogramación de contenidos académicos para recuperar el dictado de clases perdido.

para recuperar el dictado de clases perdido. La protección de la regularidad de los estudiantes y la continuidad en las mesas de examen.

El objetivo central de estas medidas, según el planteo oficial, es evitar que los estudiantes pierdan su trayectoria académica en un contexto de interrupciones prolongadas.

Marco del financiamiento y obligación institucional

El documento también remarca una dimensión estructural del conflicto al señalar que la situación reviste "especial gravedad" debido a la orientación de los recursos presupuestarios nacionales, los cuales están destinados al cumplimiento de los fines educativos establecidos por la normativa vigente.

En este sentido, el comunicado sostiene que:

El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional está vinculado al cumplimiento de objetivos educativos.

está vinculado al cumplimiento de objetivos educativos. Dicho financiamiento exige como condición la operatividad del sistema universitario .

. Debe garantizarse la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender.

Este encuadre refuerza la postura oficial de que la continuidad del sistema educativo constituye un elemento central dentro de la relación entre el Estado y las universidades nacionales.

Paro docente y contexto inmediato

El conflicto se enmarca en el paro docente universitario, que comenzó el día lunes y al cual se adhirieron los gremios de profesores universitarios. La medida de fuerza se extenderá hasta el próximo lunes 2 de mayo, configurando una semana completa de interrupción de actividades en numerosas instituciones.

Este escenario se produce además en la antesala de una nueva marcha federal universitaria, convocada en reclamo por la ley de financiamiento universitario, lo que suma un componente de tensión adicional al panorama del sistema educativo superior.

La combinación del paro docente y la movilización proyectada genera un contexto de alta conflictividad en el ámbito universitario, con impacto directo sobre el dictado de clases, la organización académica y la planificación institucional.

Consideración del Ejecutivo

En línea con la postura oficial, el texto del Ejecutivo sostiene explícitamente que "el comunicado del Ejecutivo tiene razón debido al paro docente", subrayando su vinculación directa con la medida de fuerza impulsada por los gremios universitarios.

De esta manera, el posicionamiento gubernamental se articula en torno a la defensa de la continuidad educativa, la exigencia de medidas de mitigación por parte de las universidades y la necesidad de garantizar el funcionamiento del sistema en un contexto de conflicto sindical extendido.